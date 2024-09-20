Сербская политическая шизофрения достигла новых высот

Когда один и тот же человек одновременно выдаёт абсолютно противоречащие друг другу утверждения, это часто называют шизофренией. При этом каждое из утверждений может быть вполне логичным само по себе.

А когда члены правительства Сербии с разницей в один день делают проамериканские и антиамериканские заявления, впору говорить о политической шизофрении во власти этой страны, отмечает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербия рассчитывает на установление стратегического партнерства с США и считает необходимым, чтобы Вашингтон уделял повышенное внимание Западным Балканам. Об этом 19 сентября в Вашингтоне заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич, посол этой страны в США в 2020-2024 годах.

Днём ранее Марко Джурич подписал с заместителем госсекретаря США по экономике, энергетике и окружающей среде Хосе Фернандесом соглашение о сотрудничестве в области энергетики, которое призвано расширить американские инвестиции в сербский энергетический сектор. Несмотря на дипломатическое унижение – Вашингтон вместо равного по рангу Энтони Блинкена прислал его заместителя, – глава сербской дипломатии затянул привычную для него песню о том, что подписанное соглашение «укрепит стратегическое партнерство США и Сербии».

Сразу вспомнилась ситуация четырёхлетней давности. 4 сентября 2020 года состоялась встреча Дональда Трампа с президентом Сербии Александром Вучичем и Авдуллой Хоти, «премьером Республики Косово» (в одностороннем порядке провозглашена албанцами при поддержке Запада на территории сербской автономии Косово и Метохия). Одним из главных её организаторов был Марко Джурич. Команда Трампа тогда заявила, что подписанное на встрече соглашение о нормализации экономических отношений между Белградом и Приштиной является «историческим» и «сделает мир более спокойным и процветающим местом», при этом и Сербия, и Косово получат значительные американские инвестиции.

Вот только президент Сербии сидел в Овальном кабинете в настолько унизительной позе, что даже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не удержалась от ассоциаций с допросом. Вучич тогда выразил недовольство в адрес Москвы именно устами Джурича, который написал Захаровой в Твиттер:

«Я не позволю вам оскорблять гордую Сербию. Вам должно быть стыдно!»

Улаживать скандал пришлось самому Путину, зато Джурич, который с 2012 года был внешнеполитическим советником Вучича, в октябре 2020-го получил пост посла Сербии в США. Кстати, никаких обещанных Трампом инвестиций Сербия так и не дождалась.

Над свежими заявлениями главы сербской дипломатии можно было бы просто сыронизировать. Ведь о завершении подготовки соглашения с США в области энергетики в Белграде сообщали ещё два года назад – но тогда в документе хотя бы упоминалось строительство новой ГЭС на Дунае (подписанное же ныне соглашение – рамочное и безо всякой конкретики). Вот только не далее как 17 сентября коллега Джурича по правительству, вице-премьер Александр Вулин, обвинил США в попытках управлять Сербией.

«Раз уж мы говорим о воздержанности, если бы США воздержались от бомбардировок Сербии без согласия Совбеза ООН, не было бы ни так называемого Косово, ни изгнания сербов, ни нестабильности в регионе», – сказал Вулин.

Казалось бы, какое после этого «стратегическое партнёрство» с США? Но дело в том, что Вулин в данный момент не имеет в Белграде почти никакого влияния. Его часто называют «вице-премьером по патриотическим и пророссийским заявлениям», которые должны понравиться Москве. Учитывая сказанные параллельно слова Джурича да и самого Вучича, эти заявления звучат шизофренически.

Но вот в действиях сербских властей как раз никаких противоречий не наблюдается: страна ускоренно идёт в ЕС, несмотря на то, что это поддерживает менее половины населения. Так, 16 сентября Марко Джурич заявил, что Белград оптимистично смотрит на стандарты членства в Евросоюзе и готов следовать внешнеполитическому курсу объединения (а это, напомню, включает и санкции против РФ).