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Своим последним визитом в Белград канцлер Германии Олаф Шольц показал, что от Сербии ждут отказа от ее законной территории.

Об этом заявил член высшего совета правой националистической сербской партии «Заветницы» Даниэль Игрец.

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«Неслучайно визит канцлера Германии Олафа Шольца в Белград состоялся в годовщину принятия резолюции 1244, потому что это часть западного давления на Сербию с целью заставить ее отказаться от Косово и Метохии», — сказал политик.

Он обратил внимание, что главным посылом Шольца, который он озвучил сначала в Приштине, а потом в Белграде, стала невозможность вступления Сербии в ЕС без признания независимости Косово.

По словам Игреца, все, что идет в Сербию из ЕС и США, направлено на то, чтобы заставить Белград согласиться с односторонним выходом и признанием. Косово.

«На этой линии находятся Брюссельское и Вашингтонское соглашения, а также глава 35, где Брюссель ожидает, что мы будем открыто торговать своим суверенитетом и территориальной целостностью в обмен на несуществующую перспективу членства в ЕС», — отметил политик.

Игрец добавил, что компромиссное решение для Косово и Метохии существует и содержится в резолюции ООН 1244.

«Настало время, чтобы официальная политика в стране после двух десятилетий блужданий в переговорах, отмеченных неблагоприятными соглашениями и уступками в ущерб Сербии, отвергла пораженческий нарратив, в котором Резолюция 1244 рассматривается как поражение Сербии», — отмечает он. «Война 1999 года закончилась не потерей Косово и Метохии, а политическим компромиссом, обеспечившим сохранение Сербией права на Косово и Метохию. Вопрос Косово и Метохии не может быть решен в интересах Сербии, если переговоры не будут вестись в рамках резолюции 1244, потому что было показано, что каждое соглашение, достигнутое под эгидой ЕС, ведет к новой децентрализации Сербии в нашей южной провинции», — сказал Игрец.

При этом было сказано, что новые предложения не могут заменить Резолюцию 1244.

Он также указал, что стратегическое преимущество резолюции 1244 по отношению ко всем другим соглашениям заключается в ее обязательной силе и в том, что под окончательным решением подразумевается Косово и Метохия в границах Сербии.

«Резолюция была принята с согласия Сербии и консенсуса пяти постоянных членов Совета Безопасности, и поэтому ее невозможно отменить, пока есть воля сербской дипломатии использовать резолюцию в качестве платформы для переговоров», — добавил Игрец.

Он также напомнил о важнейшей роли России и Китая в принятии резолюции 1244 и отметил, что сегодня именно они являются защитниками этого документа.

«Если принятие резолюции в 1999 году было невозможно без Москвы и Пекина, то поддержка этих двух стран в изменившихся геополитических обстоятельствах тем более важна для Сербии, сегодня она имеет еще больший вес», — сказал Игрец..

Он считает, что Сербии пора приступить к подготовке серьезной переговорной платформы, на которой будет строиться политика государства и которая должна основываться на принципах резолюции 1244.

«Сербская партия «Заветницы» как парламентская партия, которая является автором первой комплексной стратегии восстановления суверенитета в Косово и Метохии, будет настаивать на этом в парламенте страны. Все наши усилия по сохранению Косово и Метохии должны начинаться и заканчиваться Конституцией Сербии и Резолюцией 1244», — заключил Игрец.