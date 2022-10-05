Сербская Православная Церковь спорит с властями из-за гей-пропаганды

Патриарх Сербский Порфирий призвал отозвать учебник биологии для 8-го класса, утверждённый Министерством образования Сербии. Это не первый публичный конфликт между Сербской Православной Церковью и официальным Белградом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербская Православная Церковь (СПЦ) и ряд сербских политических партий объединили усилия, чтобы оспорить недавно пересмотренную школьную программу Сербии из-за описания пола и сексуальной идентичности, и инициировали официальную проверку, которая может привести к запрету ряда учебников. По инициативе СПЦ Национальный совет по образованию проверит в сербских школах учебники на наличие пропаганды ЛГБТ.

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Патриарх Сербский Порфирий публично призвал отозвать учебник биологии для 8-го класса, котором говорится об отличиях между полом и гендером, а именно что «гендер может не зависеть от пола, присвоенного человеку при рождении, и только человек может определить свою гендерную идентичность». Христиане «не могут смириться с навязыванием новых социальных норм, которые не проповедовал Бог», заявил предстоятель СПЦ.

После этого представители партии «Двери» добавили еще семь учебников в список тех, которые должны быть пересмотрены. Это пять учебников по биологии для 8-го класса, учебник по истории для 8-го класса, учебник по социологии для 4-го класса и пособие по гражданскому воспитанию для старших классов. Все они, по мнению лидера партии Бошко Обрадовича, содержат неоднозначный ЛГБТ-контент.

Национальный совет по образованию Сербии должен дать рекомендации о научной обоснованности материалов в учебниках и о том, служит ли интересам нации представление таких идей в школах. Но когда это произойдёт – неизвестно, пока же школьники в Сербии учатся по новой программе, которая имеет мало общего с традиционными ценностями сербского народа.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда СПЦ идёт на открытый конфликт с властями Сербии по вопросу ЛГБТ. Церковь выступила против проведения «Европрайда-2022» в столице Сербии, и поддержала литии (крестные ходы) против этого мероприятия в Белграде. Во время проведения первых двух литий в августе Патриарх был за пределами Белграда, видимо, решив не конфликтовать с президентом Сербии. Но в третий раз, 11 сентября, он уже не мог не замечать того, что сто тысяч верующих пришли к нему и стоят под окнами его резиденции.

Патриарх Сербский Порфирий на литургии 11 сентября обратился с проповедью, бичующей навязываемую сербам идеологию ЛГБТ. На следующий день президент Сербии Александр Вучич заявил, что не одобряет ни одного слова, сказанного на этой проповеди. А 17 сентября на торжестве, посвящённом выпуску курсантов военных училищ, ставших офицерами Войска Сербии, не было ни Патриарха, ни кого бы то ни было из представителей СПЦ – хотя присутствовали и муфтий, и католический архиепископ.

Кроме того, именно 17 сентября, несмотря на формальный запрет финального мероприятия «Европрайда-2022» – гей-парада в центре Белграда, – это ЛГБТ-мероприятие всё же прошло под охраной полиции. Правда, участников в нём было немного, и большинство из них составили западные дипломаты и журналисты. При этом противников проведения гей-парада, в большинстве верующих СПЦ, полиция к месту мероприятия не допускала.

Своеобразным ответом на эти действия властей стал крестный ход «За спасение Сербии», который состоялся 2 октября в центре Белграда. Его участники с хоругвями и лозунгами «Святой Отче Сава, моли Бога о нас!», «Косово – это Сербия!» прошли по центру города от здания Патриархии СПЦ до храма Святого Марка.

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Участники также несли большое кадило с ладаном, чтобы, по их словам, очистить город от последствий гей-парада, который прошёл теми же улицами. Примечательно, что возле памятника последнему Императору России Николаю II, где один из священников прочёл молитву, были люди с флагами не только Сербии, но и Российской империи и ДНР.