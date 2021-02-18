Сербская православная церковь выбрала нового патриарха

18.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Сорок шестым сербским патриархом апостольским жребием был выбран митрополит Загребско-Люблянский Порфирий.

Избрание нового предстоятеля СПЦ проходило в крипте белградского собора святого Саввы во Врачаре, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе сегодняшнего заседания Святого архиерейского собора СПЦ в апостольском жребии (монах, помолившись, выбрал записку с именем одного из трех претендентов в предстоятели) приняли участие трое претендентов: помимо митрополита Загребско-Люблинского Порфрия – епископ Нови-Садский и Бачский, Сомборский и Сегединский Ириней и епископ Баня-Лучский Ефрем.

Церемония интронизации новоизбранного патриарха сербского состоится завтра в соборе Святого Саввы. Следующее заседание Святого архиерейского собора СПЦ запланировано на май, когда будут произведены архиерейские назначения в епархиях.

Митрополит Загребский и Люблянский Порфирий Перич родился в 1961 году в Чуруге Сербия). Был рукоположен в монахи в монастыре Високи Дечани (Косово) в 1985 году. Окончил православный богословский факультет в Белграде в 1986 году и в том же году епископом Рашко-Призренским, впоследствии патриархом Павлом, был рукоположен в иродиакона в Свято-Троицком монастыре Мушутиште (Косово).

В 1990 году с благословения епископа Бачского Иринея Буловича приехал в монастырь Святых Архангелов в Ковиле, где был назначен его настоятелем. Обитель занималась реабилитацией наркозависимых. В 2004 году на богословском факультете Афинского университета получил докторскую степень. С 2014 года был митрополитом Загребским и Люблянским.

Будущий патриарх неизменно с большой любовью отзывался и отзывается о русских и России:

«Для нашего народа Россия, как сказал покойный Патриарх Ириней, как огромный корабль. Нас связывают с Россией вопросы идентичности и, конечно же, вопросы религии. Нас объединяет Православная Церковь. У нас абсолютно одинаковые ценности, одинаковый взгляд на мир. Конечно, не только с русскими, но и с греками, со всеми православными народами. Однако из-за кровного родства в наибольшей степени и наша история, и наша идентичность переплетаются с русским народом », – сказал после смерти патриарха Иринея тогда еще митрополит Загребский и Люблянский Порфирий.