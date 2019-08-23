Сербская премьер не оправдала надежд ЛГБТ

23.08.2019, Москва, Елена Острякова

Сербское государство не отстаивает права гомосексуалистов, несмотря на то, что правительство страны возглавляет открытая лесбиянка Ана Брнабич.

Об этом сокрушается «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда гей-партнер премьер-министра Сербии в феврале родила сына, как сообщается, через искусственное оплодотворение, это было воспринято ЛГБТ-активистами во всем мире как историческая веха. Ана Брнабич была не только одной из первых в мире открыто гомосексуальных глав правительств. Она стала первым премьер-министром, родившим ребенка от однополого партнера во время пребывания на посту. Но надежда сербского сообщества ЛГБТ, что Брнабич расширит права других однополых пар, быстро рассеялась», – говорится в публикации.

Сообщается, что министр здравоохранения Златибор Лончар запретил лицам «с историей гомосексуальных отношений в течение последних пяти лет» донорство «репродуктивных клеток» для искусственного оплодотворения или даже для лабораторных исследований. Кроме того, в Сербии запрещено усыновление для однополых пар.

Исполнительный директор Белградской группы по правам ЛГБТ Драгослава Барзут сообщила, что несколько неправительственных организаций в Сербии подали официальные жалобы на такое «ущемление» своих прав.

Сама Брнабич отказалась отвечать на вопросы «Радио Свободы». Политологи полагают, что ее избранием премьер-министром было частью «тактической европеизации» президента Александра Вучича. Но при этом Брнабич имеет ограниченное пространство для маневра по вопросам ЛГБТ в стране, где гомосексуализм осуждается, а однополый браки запрещены. Премьер регулярно подвергается критике со стороны гей-сообщества за свою неактивность в защите прав гомосексуалистов. При этом Брнабич, полагают ее критики, использовала свое положение, чтобы завести ребенка.