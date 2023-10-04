Сербская прокуратура потребовала упечь в тюрьму командира сербских повстанцев в Косово

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Генеральная прокуратура Сербии потребовала заключить под стражу арестованного накануне на территории страны лидера сербских повстанцев Косово Милана Радойича.

В свою очередь, Высокий суд Белграда отказался заключать арестованного под стражу, определив в качестве меры пресечения ограничение в передвижении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арестованный накануне в Сербии бывший зампред партии косовских сербов «Сербский список» Милан Радойчич не будет заключен в тюрьму. Такое решение, вопреки требованию Прокуратуры Сербии, принял Высокий суд Белграда.

Таким образом, лидер сербских повстанцев в Косово останется на свободе, но получит ограничения в передвижении на время разбирательства и последующего процесса – суд изъял его автомобильные права и паспорт гражданина Сербии. Также Радойичу запрещен въезд в его родное Косово.

Однако Генеральная прокуратура Сербии намерена подать апелляцию на решение Высокого суда, мотивируя свою позицию тем, что подозреваемый может скрыться от правосудия.

Радойичу инкриминируют приобретение в БиГ оружия, боеприпасов и взрывных устройств «большой разрушительной силы», незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия и взрывчатки, «создание ситуаций, угрожающих общей безопасности» на территории Косово.

Напомним, что 24 сентября этого года Милан Радойич возглавил поход группы косовских сербов в родное Косово со стороны Сербии, с целью поднять на севере Косово восстание против режима албанских сепаратистов, терроризирующих местные сербские анклавы.

Ранее экс-зампред партии косовских сербов «Сербский список» вывел из под удара однопартийцев и руководство Сербии, заявив, что решение о вооруженном восстании принимал, не советуясь ни соратниками по партии, ни с руководством в Белграде.

Что характерно, посол США в Сербии Кристофер Хилл приветствовал арест Радойича.

«Я думаю, что арест Радоичича, который, похоже, признал себя виновным в большинстве произошедших эпизодов, был хорошим шагом. Однако я думаю, что мы все хотим знать, о чем на самом деле идет речь, чего они хотели добиться, откуда у них все это оружие и боеприпасы», – заявил американский дипломат.