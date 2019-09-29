Сербская прозападная оппозиция подыгрывает албанским сепаратистам в Косово

29.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Намеченные на начало октября досрочные выборы в «парламент» Косово в очередной раз демонстрируют истинную сущность прозападной сербской оппозиции, возглавляемой экс-мэром Белграда олигархом Драганом Джиласом, – ее дочерняя структура «Союз за Косово», действующая в захваченном албанскими сепаратистами крае, продолжает работу по расколу сербских избирателей, что выгодно Приштине.

С соответствующим жестким заявлением выступила Милена Иванович, вдова убитого в 2018 году лидера сербов Косово и Метохии Оливера Ивановича.

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Оливер Иванович с 1999 года возглавлял Национальный совет сербов Северного Косово и Метохи, затем занимал пост госсекретаря министерства по делам Косово и Метохии. В январе 2014 года его арестовали по обвинениям в совершении военных преступлений против косовских албанцев в годы войны (1999-2000). В 2017 году он был признан виновным и приговорен к 9 годам лишения свободы, однако затем приговор был отменен, а дело отправлено на доследование. В январе 2018 года политик был застрелен неизвестными при выходе из офиса своей партии.

Оливер Иванович

Вдова политика Милена Иванович отметила, что глава прозападного «Союза за Косово» Рада Трайкович строит предвыборную кампанию на спекуляциях вокруг имени ее погибшего мужа.

«Я задала ей несколько вопросов. Во-первых, где она была три с половиной года, когда мы боролись за свободу Оливера, и помнит ли она, что говорила о «преступлениях», в которых был обвинен албанскими властями Оливер? Я очень хорошо знаю, какова была ее позиция, и каково ее мнение, есть люди, которые могут свидетельствовать об этом. Я думаю, что это должно прекратиться, потому что последний человек в мире, который мог бы использовать имя Оливера – миссис Рада Трайкович», – указала Милена Иванович в ходе интервью TV Pink.

Она добавила, что Оливер и Рада Трайкович никогда не были в хороших отношениях, и многие это знают.

«Я очень хорошо знаю, что миссис Рада Трайкович знает, какие у нее были отношения с Оливером, она очень хорошо знает, что он думал о ней. Я вижу то, что она делает сегодня, как ее попытку вернуться на политическую сцену и собрать некоторые дешевые политические очки через страдания одного человека, и я действительно считаю, что это позорно», – сказала Иванович.

По ее словам, за три с половиной года уголовного преследования Ивановича албанскими властями было проведено более ста судебных слушаний, а Рада Трайкович вообще не появлялась ни на одном.

«Весь процесс занял три с половиной года. Мы организовали бесчисленное множество вещей, чтобы помочь Оливеру, донести до международного сообщества, что он невиновен, что мы будем оказывать всевозможное давление, чтобы дать ему возможность защитить себя от тюрьмы. Были бесчисленные митинги, конференции, но я никогда не видела миссис Раду Трайкович ни на одном из этих событий», – сказала Иванович, добавив, что она даже не позвонила, чтобы спросить, нужна ли ей помощь.

«Она даже не пыталась прийти и навестить Оливера. Я обижена на многих людей, которые сегодня выступают с громкими заявлениями – это те, кто не думал об Оливере, когда у него были самые тяжелые времена», – сказала Иванович.

Спекуляции Трайкович на имени Оливера Ивановича особо циничны на фоне ее недавнего заявления в эфире ТВ, где она благожелательно высказалась в адрес албанского политика, который является пропагандистом идеи создания «Великой Албании».

«Альбин Курти (лидер ультранационалистической партии Косово «Самоопределение») хороший человек, хотя у него есть реальные причины ненавидеть сербов и Сербию», – таким заявлением Трайкович шокировала общественность, отмечает сербский портал Informer.