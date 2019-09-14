Сербская прозападная оппозиция погрязла в междоусобных склоках

14.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Парламентские выборы в Сербии все ближе, а у оппозиции все больше проблем и разногласий. Подобно персонажам басни Крылова, ее представители тянут сторонников в разные стороны. Причина – в битве за власть и влияние отдельных политиков.

Еще минувшей весной грядущее объединение анонсировали три оппозиционные силы – Демократическая партия, Социал-демократическая партия и движение «Вместе за Сербию».

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Однако объединение так и не состоялось.

В качестве причины называется нежелание мелких партийных вождей отдавать власть и переходить «под крыло» олигарха Драгана Джиласа, экс-мэра Белграда и одного из главных спонсоров оппозиционной коалиции «Союз за Сербию».

В частности, считается, что именно такая позиция у главы «ДП» Зорана Лутоваца.

В битве за власть, помимо Лутоваца, участвует и экс-президент страны Борис Тадич, который возглавлял Демократическую партию с 2004 по 2012 год, а также мэр города Шабац и лидер движения «Вместе за Сербию» Небойша Зеленович.

«Драган Джилас планирует стать теневым боссом этого блока, чего не хотят Тадич и Зеленович. Кроме того, между демократами нет единства по вопросу бойкотирования парламентских выборов, которые пройдут в апреле. Джилас, настаивающий на их бойкоте, сильно влияет на Зорана Лутоваца. В то же время «Вместе за Сербию» и социал-демократы хотят принять самостоятельное решение по этому вопросу, без давления со стороны. Вероятно, объединившиеся демократы могут договориться с «Движением свободных граждан», которым руководит Сергей Трифунович», – описывает расклад внутри оппозиции политический аналитик Бранко Радун.

Недовольны усилением влияния олигарха Джиласа и в еще одной оппозиционной силе – возглавляемой Бошко Обрадовичем партии «Двери».

Дарко Михайлович, депутат муниципального собрания в Деспотоваце, заявил о выходе из партии, сообщил Informer.

«Бошко Обрадович уничтожил свою семью под названием «Двери». Он разрушил эту семью своей неверностью и политическим браком по интересам с магнатом Драганом Джиласом. «Двери» существуют только на бумаге, а владелец ее – Драган Джилас», – заявил Михайлович.

По его словам, в партии наблюдается «недовольство на местах» из-за союза Обрадовича с Джиласом, который сформировался «вопреки уставу».

«Только имя осталось от «Дверей». Ни структуры на местах, ни поддержки людей, ни умных людей, которые составляли политсовет. Там больше нет выдающихся профессоров, а было их много. Это подтвердят как бывшие, так и нынешние члены. Настоящие «Двери» были до того, как Обрадович и Джилас возглавили эту партию», – заключил депутат.

Согласно последнему опросу агентства «Factor Plus», если бы выборы состоялись на следующей неделе, президентская «Сербская прогрессивная партия» набрала бы 52,4 % голосов, – почти столько же, сколько в прошлом месяце.

Оппозиционный «Союз за Сербию» в нынешнем составе мог получить 11,5 %, а «Социалистическая партия» Ивицы Дачича – 10% поддержки.

В дополнение к вышеупомянутой тройке, 5% барьер могло бы перейти «Движение свободных граждан» Сергея Трифуновича (5,5% голосов), сообщил Blic.