Сербская прозападная оппозиция требует от Скупщины ввести санкции против России

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Новый состав парламента Сербии уже отметился различными сканадальными ситуациями, которые связаны с оппозиционными силами, которые в него вошли.

Так, очередное громкое заявление прозвучало от Борко Стефановича, вице-председателя Партии свободы и справедливости, главой которой является бывший мэр Белграда Драган Джилас, уличенный ранее в коррупкции и хищениях.

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Его политические организации не раз деструктивно влияли на ситуацию в стране, выводя на протесты своих сторонников. При этом Джилас неоднократно ездил в США и получал оттуда финансирование. Если в предвыборной компании его сила придерживалась нейтралитета в отношении России, то теперь русофобия в этой партии процветает.

Стефанович заявил, что он как председатель комитета по внешней политике парламента Сербии на одном из первых заседаний инициирует рассмотрение сначала комитетом, а затем и парламентом согласования внешней политики Сербии с внешней политикой ЕС, то есть введение санкций против России.

«Чтобы это обсудили, чтобы были слышны аргументы той и другой стороны, чтобы можно было услышать всем, каковы последствия несогласования нашей внешней политики [с ЕС], каковы последствия для нашей экономики, что будет значить повернуться против Европы», – заявил Стефанович, выступая на телеканале Н1.

Депутат добавил, что считает своим долгом говорить о том, «какая цивилизационная пустыня ждет страну, если она не на правильной стороне истории».

«Все европейские страны приняли ограничительные меры в отношении Российской Федерации, и в этой ситуации Сербии особо не о чем думать, наше будущее в ЕС», – считает оппозиционер.

По его словам, нужно вести разъяснительную работу в обществе по вопросу санкций.

«Учитывая разногласия в нашем обществе по этому вопросу, людям надо рассказывать, каковы последствия не введения санкций и каковы последствия введения санкций. Мы считаем, что парламент является основным местом, где это должно обсуждаться», – заявил депутат.

«Проблема в том, что Сербия – единственная европейская страна, которая не определилась с этим вопросом. Последствия могут быть непостижимыми, на мой взгляд. Подкрадывается другое – и это последствия в вопросе Косово, где мы тоже можем пострадать», – резюмировал Стефанович.