Сербская Радикальная партия выступила против установки памятника венгерским палачам в Нови-Саде

12.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Представители (СРС) в Скупщине столицы автономного края Воеводина Нови-Сада выступили против толерантного решения администрации города возвести «Памятник всем невинным жертвам в Нови-Саде в 1944 и 1945 годах».

В свое время с инициативой установки монумента выступил местный Союз венгров Воеводины и Городская организация Нови-Сада.

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«СРС придерживается мнения, что скандальное решение увековечить пособников оккупантов и членов нацистской оккупационной армии является оскорблением антифашистских и свободолюбивых традиций Нови-Сада и издевательством над тысячами сербов, евреев и цыган, которые были самым чудовищным образом ликвидированы во время печально известного январского рейда в Нови-Сад в 1942 году, – заявил репортерам председатель Совета СРС в Скупщине Нови-Сада Джурадж Якшич. – Этот скандал необходимо остановить всеми доступными способами.

Нет сомнений в том, что даже после освобождения Нови-Сада были ни в чем не повинные жертвы, в первую очередь те, кого судили по идеологическим мотивам или те, кто были представителями крупного капитала.

Однако классификация пособников оккупантов, младших и старших офицеров нацистской венгерской армии, тех, кто проводил казни во время оккупации, как невинных жертв – это переписывание истории и скандал, которого Нови-Сад не помнит».

Джурадж Якшич

Надо отметить, что памятники «невинным жертвам», при непосредственном участии руководства Венгрии, устанавливаются во многих местах сербской Воеводины, где традиционно проживает венгерская община.

Венгерские гонведы вешают жителей сербской Воеводины

Причем, не всем монументы возводились под политически нейтральными формулировками, так открытый экс-президентом Сербии Томиславом Николичем и президентом Венгрии Яношем Адером памятник в Чуруге носит название «Невинным венгерским жертвам 1944 – 1945 годов».

«В список «невинных жертв» вошли в основном имена пособников оккупантов, членов венгерской нацистской армии и усташей, убивавших ни в чем не повинных жителей Нови-Сада во время оккупации, – предупреждает Якшич. – Например, имя Яноша Тота, который вместе с тремя другими венгерскими гонведами жестоко убил пять братьев Йовандич на глазах у их матери Елены.

Страдания братьев Йовандич и страдания их матери – один из символов страданий Нови-Сада во время январского рейда. Нови-Сад не должен допускать пересмотра неопровержимых исторических фактов, конечная цель которых – сделать палача жертвой».

Напомним, что в 1944 году началось освобождение оккупированной пособниками Третьего Рейха – венгерскими нацистами и хорватскими усташами сербской Воеводины югославскими партизанами.

Нови-Сад встречает югославских партизан

Последние в свою очередь жестоко расправлялись со всеми пособниками оккупантов, даже те, кто работал чиновниками при оккупационной администрации, но под горячую руку попались и рядовые представители венгерского меньшинства, а также те, кого коммунисты считали классовыми врагами – землевладельцы, хозяева крупного, среднего и даже малого бизнеса.

Следует отметить, что аналогичные кровавые и безжалостные погромы после разгрома Третьего Рейха происходили во многих местах Европы: чехи безжалостно расправлялись с гражданскими немцами, поляки – с немцами и украинцами, марокканские гумьеры в составе французских войск над итальянцами, однако «каяться» за перегибы страшной эпохи пытаются принудить исключительно сербов.