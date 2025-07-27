Сербская рулетка. Что Вучич вымогает у Москвы за обещание не вводить санкции против России

Сербия радует «стабильностью» на российском направлении: очередной сербский министр заявил о готовности Белграда ввести санкции против Москвы ради вступления в Евросоюз, а президент Сербии Александр Вучич в очередной раз опровергает слова своего министра.

Эта «сербская рулетка» – вовсе не попытка Белграда усидеть на двух стульях, как думают многие в России. Сербия давно выбрала один стул – европейский, однако сидя на нём, хочет получать побольше денег от Москвы, считает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В воскресенье, 27 июля, президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна продолжает «принципиальную политику» нейтралитета, которая «никому не нравится – ни тем, кто на Западе, ни тем, кто на Востоке».

Вучич также прокомментировал слова сербского министра по вопросам европейской интеграции Немани Старовича, который 25 июля заявил, что Сербия готова полностью присоединиться к антироссийским санкциям ЕС, «как только членство в союзе будет реальной перспективой».

«Мне жаль, что наши друзья в российских СМИ не могут дождаться, чтобы найти повод для критики Сербии. Мне жаль, что на нашей политической сцене есть много людей, которые скорее выступят в защиту русских, чем в защиту Сербии. Я должен их разочаровать: Сербия не будет вводить санкции против России», – сказал сербский лидер, который сам в 2022 году неоднократно признавал возможность присоединения Белграда к антироссийским санкциям под давлением Запада.

Правда, со временем Вучич изменил тактику: о необходимости ввести санкции против России заявляли члены правительства Сербии (в 2022-м это была министр горнодобывающей промышленности и энергетики Зорана Михайлович, в 2023-м – министр экономики Раде Баста), но президент страны через несколько дней их опровергал. А в промежутке между двумя заявлениями Белград пытался выторговать что-то у Москвы – цену на газ, инвестиции и т.д.

Судя по всему, подобный сценарий разыгрывается и сейчас, ведь президент Сербии сразу же пожаловался на тяжёлую долю сербского ВПК, до недавнего времени активно вооружавшего украинскую армию.

«С 1 июля мы не экспортировали ни одной пули куда-либо, и теперь у наших заводов огромные проблемы, но мы сделаем так, чтобы никто не смог нас в чём-либо обвинить. У нас возникнут проблемы с зарплатами рабочих, но я подожду, чтобы посмотреть, выскажутся ли некоторые эксперты, критиковавшие нас за то, что мы сделали или не сделали», – сказал Вучич.

Как писал «ПолитНавигатор», в конце мая 2025 года Служба внешней разведки России официально сообщила, что сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому Белградом «нейтралитету» продолжают поставки боеприпасов Киеву. После этого по команде Вучича был введён мораторий на экспорт сербского оружия и боеприпасов.

Он в целом соблюдается, и вот теперь Вучич фактически говорит рабочим сербских оружейных предприятий: вы сидите без зарплаты из-за России. А упомянутый выше Неманя Старович напоминает, что Сербия «с первого дня ясно и однозначно осудила российское вторжение на Украину». Ну а раз осудила, то и сербская помощь «жертве вторжения» – святое дело, и не только гуманитарная, предоставляемая официально, но и оружием, которое шло через западных посредников.

Вряд ли президент Сербии пытается получить от России разрешение возобновить экспорт вооружений – сам факт моратория, введённого под открытым давлением Москвы, не оставляет сомнений в её жёсткости в этом вопросе. Но Александр Вучич вполне может потребовать «компенсации потерь» в энергетической сфере.

Во-первых, речь о подписании постоянного контракта на поставки российского газа в Сербию (временный действует до 30 сентября 2025 года), и о его цене. Во-вторых, о возможном выкупе Белградом – за бесценок – доли российских компаний в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), попавшей под санкции США.

Но не исключены и другие попытки Сербии заработать на России. Ждём очередного оборота «сербской рулетки».