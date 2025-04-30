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Прибывшая в Белград еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос провела встречи с руководством Сербии.

По итогам визита гостья заявила, что «импульс для расширения Европы реален и ЕС хочет, чтобы Сербия воспользовалась этой возможностью, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По итогам встречи с Кос Вучич написал на своей странице в соцсети, что у них состоялся хороший разговор о ключевых проблемах и возможностях на европейском пути Сербии

«Я подчеркнул нашу полную готовность ускорить реформы — не из-за бюрократических требований, а потому что мы верим, что они принесут лучшую жизнь нашим гражданам. Сербия рассматривает План роста как шанс ускорить экономическое развитие, укрепить институты и приблизиться к Европейскому союзу не только в политическом, но и в фундаментальном плане, посредством конкретных преимуществ и стандартов, которые могут ощутить граждане», – прокомментировал итоги встречи Вучич.

В свою очередь Брнабич поблагодарила Кос за ее визит и заявила, что надеется, что тот будет способствовать углублению европейской интеграции Сербии.

«Членство в Европейском союзе остается целью внешней политики Сербии, несмотря на многочисленные вызовы, поэтому Сербия продолжит проводить все необходимые реформы, в первую очередь ради своих граждан», – заявила открытая лесбиянка и член команды Вучича

Нагрянувшая представительница ЕС, как сообщает пресс-служба Народной скупщины, «выразила сильную политическую волю к сотрудничеству с новым сербским правительством в реализации реформ, которые позволят стране стать членом Европейского союза».

На встрече с Брнабич обсуждался и ряд законов о СМИ, которые необходимо принять Сербии, и выборы нового совета Органа по регулированию электронных СМИ. То есть Брюссель пытается лишить официальный Белград контроля за медиа и перехватить его, что уже частично удалось благодаря прозападным сербским СМИ медиа-империи олигарха Драгана Шолака.

Марта Кос пообщалась премьер-министром Джуро Макутом, состав кабинета которого был явно согласован с Брюсселем, поскольку в нём не нашлось места русофилу Александру Вулину.