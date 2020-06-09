09.06.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Политика, Политические репрессии, Сербия, Церковь, Черногория
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Сербские адвокаты предложили КС Черногории проверить законность репрессий режима Джукановича


Адвокатский контора Радичей из Белграда обратилась с инициативой к Конституционному суду Черногории проверить законность запрета въезда в страну граждан Сербии, запрет священникам СПЦ служить, а гражданам страны выражать несогласие с дискриминационным «Законом о свободе вероисповедания».

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно статьи 150 Конституции Республики Черногория, которая наделяет Конституционный суд правом добровольно возбуждать производство по оценке конституционности или законности, а также по вынесению предписаний об обеспечении исполнения отдельных актов или действий, если их исполнение может повлечь неблагоприятные последствия, мы предлагаем суду, в соответствии с прилагаемым документом, использовать его согласно своей компетенции и тем самым способствовать снижению существующей напряженности», – говорится в открытом письме адвокатской конторы Радичей.

В свою очередь сербские юристы считают неконституционным и незаконным запрещать въезд сербских граждан в Черногорию, священникам СПЦ – совершать религиозные таинства, верующим СПЦ отмечать православные праздники, а также запрещать черногорским гражданам выражать несогласие с законом, «который неконституционно и незаконно конфискует недвижимое имущество».

«Мы предлагаем Конституционному суду Черногории принять решение о том, что действия, инициированные Национальным координационным органом по инфекционным заболеваниям, противоречат положениям закона «О защите населения от инфекционных заболеваний» и, в частности, и тот момент, что министр, вопреки своим полномочиям, назначает заместителя премьер-министра президентом этой организации, – сообщается в послании. – Принятие временных мер по предотвращению проникновения нового коронавируса в страну, пресечению и предотвращению передачи нового коронавируса являются неконституционными и незаконными, поскольку Министерство здравоохранения узурпирует права Скупщины и определяет тюремные сроки.

Ожидаем, что Конституционный суд по собственной инициативе вынесет решение о приостановлении всех административных и уголовных дел, возбужденных против священнослужителей СПЦ и граждан Черногории за предполагаемое несоблюдение санитарных правил».

Следует отметить, что ранее Адвокатская контора Радичей неоднократно защищала права Сербской православной церкви. И вышеуказанное письмо вряд ли было написано в надежде, что сросшийся с государственной системой диктатора Мило Джукановича КС Черногории вынесет правильные решения, скорее для того, чтобы показать международной общественности несоответствие репрессивных мер режима законодательству страны.

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