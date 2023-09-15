Сербские анклавы Косово отметили День сербского единства, несмотря на угрозы

Алексей Топоров.  
15.09.2023 21:41
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Косово, Общество, Политика, Произвол, Россия, Сербия, Сопротивление


Сербские триколоры вновь взвелись над административными зданиями сербских муниципалитетов Косово.

Таким образом, сербские анклавы края вместе с соплеменниками со всего света отметили День сербского единства, свободы и национального флага, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербские триколоры вновь взвелись над административными зданиями сербских муниципалитетов Косово. Таким образом, сербские анклавы...

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В честь сегодняшнего Дня сербского единства, свободы и национального флага сербские триколоры были подняты над муниципальными зданиями крупных сербских анклавов Косово. В том числе тех, где они были спущены после того, как «премьер-министр» края Альбин Курти отстранил местных градоначальников и путем фальшивых выборов, в которых приняло участие меньше 3% местного населения, поставил своих албанцев или коллаборационистов.

«Наш народ в этих регионах продолжает терпеть всевозможное давление и различные формы насилия. Но мы будем достойны наших предков и их жертв ради свободы и чести Родины и демонстративно продолжим борьбу за свои права и достойную жизнь человека», – заявила в честь праздника градоначальник сербского анклава Грачаница в центре Косово Лиляна Шубарич.

А в анклаве Штрпце на юге Косово сербские триколоры украсили не только здание муниципалитета, но также и местного медицинского центра, начальную и среднюю школы. Кроме того, родные флаги в окнах своих домов вывесили и многие рядовые жители муниципалитета.

В родильном доме Пасьяна анклава Гнилане на юго-востоке Косово новорожденных мальчика и девочку завернули в сербский триколор.

При этом свой национальный праздник косовские сербы встречают в обстановке тревоги и неопределенности, особенно после недавних слов лидера албанских сепаратистов Альбина Курти, который заявил в ходе недавней встречи в Брюсселе, что «те, кто не интегрируются в косовское общество, будут страдать и платить».

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