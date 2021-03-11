Сербские депутаты обратили внимание на засилье бошняков в судах БиГ

11.03.2021, Белград , Алексей Топоров

Руководитель Сербского клуба в Парламенте Боснии и Герцеговины Ненад Стевандич и депутат Бранислав Боренович отметили, что 60% работников судебной системы страны – бошняки.

Об этом сообщает «Глас Српске», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным Стевандича и Бореновича, cуды Боснии и Герцеговины на 60% укомплектованы бошняками, в то время как сербы составляют там 20% работников, хорваты – 11,5%, представители малых народов – 9,4%.

При этом 83,1% работников боснийских судов имеют в качестве регистрации бошнякско- хорватский энтитет – Федерацию БиГ, в то время, как к Республике Сербской относятся только 16,9%. То есть из 19 условных сербов, работающих в судах страны 16 окажутся жителями РС, а трое – Федерации БиГ.

«Тот факт, что только 16% работников судов приезжают с территории Республики Сербской, достаточно говорит о судах в БиГ», – прокомментировал ситуацию Стевандич.

В свою очередь, депутат парламента и член Временной следственной комиссии по контролю за судебной системой Палаты представителей БиГ Бранислав Боренович подчеркнул, что в судах страны наблюдается доминирование одной нации.

И заявил, что следует изменить ситуацию, чтобы национальное представительство и представительство энтитетов в боснийских судах было пропорциональным.