Сербские евромайданщики оказались на пороге оглушительного поражения

03.02.2020, Москва, Олег Кравцов

Возможные риски дестабилизации ситуации накануне, а также по итогам грядущих парламентских выборов прогнозируются в Сербии

Об этом в авторской колонке на страницах «Независимой газеты» пишет профессор МГИМО, автор проекта Балканист. ру Елена Пономарева.

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Она обращает внимание, что позиция внешних игроков по косовскому вопросу отличается принципиально: если Москва, по словам президента РФ Владимира Путина, выступает «за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения по косовскому урегулированию на основе резолюции 1244 СБ ООН», то в ЕС говорят, что «Сербия не сможет стать частью ЕС, не признав независимости Косово».

«Прошедшие на площадке недавнего Всемирного экономического форума в Давосе встречи президента Сербии Александара Вучича с госсекретарем США Майклом Помпео, помощником президента США по национальной безопасности Робертом О’Брайеном и еврочиновниками подтвердили пессимистические прогнозы. По словам Вучича, при неизменности главного условия евроинтеграции – достижения компромисса с Приштиной – «никто из ЕС или США не смог подтвердить, что мы (Сербия) будем частью ЕС», – отмечается в статье.

В материале указывается, что данные недавнего соцопроса, опубликованного газетой «Блиц», демонстрируют рекордное обрушение симпатий сербского населения в отношении ЕС: число поддерживающих евроинтеграцию сократилось на 17% и составило 35%, против высказались 38% сербов.

При этом за прошедший год немногочисленная и довольно разношерстная сербская оппозиция обрела организационные навыки, заручилась поддержкой Запада, но при этом потеряла шансы на победу в легальной борьбе, что показывает социология.

В итоге ряд депутатов Европарламента выступили с заявлением о необходимости переноса на месяц сербских парламентских выборов, намеченных на 26 апреля.

«Перенос даты выборов – характерная технология электоральной инженерии, поскольку изменение сроков избирательного цикла всегда преследует конкретные политические цели. В случае с Сербией это прежде всего дестабилизация обстановки (перенос выборов будет означать нарушение Конституции страны) и возможное формирование на этом фоне временного правительства, которое может решить в условиях «управляемой критичности» вполне исторические задачи (например, признать независимость Приштины или принять закон о евро-атлантической интеграции, что окончательно похоронит нейтральный статус страны)», – считает эксперт.

Сербская оппозиция призывает к бойкоту, если выборы не будут перенесены, пишет автор, но при этом одна из лидеров оппозиционного движения «1 из 5 миллионов» Валентина Рекович уже заявила своим союзникам о намерении отказаться от бойкота.

«И это лишь первая ласточка раскола. По мере приближения выборов скандалы в оппозиционных кругах будут только нарастать», – прогнозирует эксперт.

По ее мнению, инициатива президента Сербии Александра Вучича по снижению проходного барьера в парламент с 3 до 5% голосов нейтрализует оппозицию, поскольку снижение проходного барьера позволит войти в парламент другим оппозиционным партиям и коалициям.

«Непримиримая оппозиция («Союз за Сербию» и Движение свободных граждан) представляет не более 15% избирателей. В то же время более 20% избирателей готовы голосовать за других, более конструктивных критиков режима. В этом списке легендарная Сербская радикальная партия Воислава Шешеля, а также ряд других патриотических («Спас») и прозападных либеральных сил. Таким образом, идея бойкота выборов «непримиримой оппозицией» терпит фиаско», — подчеркивает автор.