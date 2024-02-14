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Фанаты белградского клуба «Црвена Звезда» в ходе игры с «Вождовацем» устроили перформанс в поддержку России.

Акция фанатов не понравилась либеральному сербскому журналисту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе игры «Црвены Звезды» с «Вождовацем», в ходе которой знаменитый столичный клуб победил соперника со счетом 2:1,болельщики клуба – группировка «Делие», подняли несколько десятков российских триколоров.

Они скандировали: «Русские и сербы – братья навек!» и пели на мотив «Калинки-малинки» «Звезда – чемпион!».

Свой перформанс болельщики «Црвены Звезды» организовали в поддержку России, находящейся в блокаде западного мира.

Подобная активность футбольных фанатов не понравилась представителям местных прозападных либералов. Так журналист прозападного, принадлежащего американцам телеканала NovaS Желько Велькович прокомментировал происходящее на трибунах на своей странице в соцсети следующим образом:

«Посмотрите сколько предателей собралось в одном месте».

Ранее этот же журналист высмеивал рождественские обычаи своих соплеменников, в частности традицию жечь «бадняк» – дубки, чтобы греть младенца Христа. За это назвал их «православными ливанцами», которые про Рождество впервые узнали только после ослабления коммунистического режима в 1989 году, и считали, что Святого Савву назвали в честь партизана Саввы Ковачевича.