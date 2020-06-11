Сербские гвардейцы отбыли на Парад Победы в Москву

11.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Министр обороны Сербии Александр Вулин проводил элитное гвардейское подразделение страны, которое примет участие 24 июня в Параде Победы в Москве.

Об этом сообщило Министерство обороны Сербии, передает корреспондент «ПолитНавгатора».

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Торжественная отправка сербских гвардейцев прошла сегодня, 11 июня, на военном аэродроме «Полковник-пилот Миленко Павлович». Участие в мероприятии приняли министр обороны Сербии Александр Вулин, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко и командующий Гвардией генерал-майор Миломир Тодорович.

«В 1941 году сербы возглавили первое антифашистское восстание в Европе, в 1944 году югославские партизаны вместе с Красной армией освободили Белград и изгнали нацистского оккупанта навсегда, а через 75 лет Сербия свободна решать за себя и выбирать себе друзей, – сказал, обращаясь к гвардейцам, министр обороны Александр Вулин. – Именно поэтому мы будем на праздновании 75-летия великой победы на Красной площади.

Верховный главнокомандующий сербской армией Александр Вучич и верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин будут наблюдать за парадом вместе, но, что еще важнее, они подтвердят, что свобода – это все для нас, и что мы никогда не были на разных сторонах или на неправильной стороне истории».

В свою очередь, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко напомнил, что парад в Москве является ключевым событием, приуроченным к 75-й годовщине Дня Победы над фашизмом.

«Участие президента Сербии и гвардии сербской армии имеет большой отклик в России, и в дополнение к украшению парада члены гвардии принесут удовлетворение и подтвердят свободолюбивую традицию Сербии, которая является традицией героизма и борьбы с агрессорами.

Участие в праздничном параде станет символом наших отношений, их высокого уровня. Хочу отметить, что Гвардия сербской армии, кроме подразделений стран бывшего Советского Союза, будет единственным иностранным подразделением на военном параде», – отметил посол.