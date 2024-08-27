Сербские либералы вступились за хорватскую певичку-сербофобку, задержанную на сербской границе

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Прозападная сербская оппозиция, пытающаяся оседлать и возглавить народный «антилитиевый протест», возмутилась задержанием на границе с Сербией хорватской певицы Северины Вучкович, известной своими сербофобскими выходками.

Однако режим Вучича долгое время не обращал никакого внимания на это, пока звезда не поддержала протесты в Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хорватская исполнительница популярного на Балканах эстрадного шансона с фольклорными мотивами Северина Вучкович была задержана на погранпереходе Баяково, когда направлялась на частную вечеринку в Белград. По словам певицы, полицейские тщательно обыскали её автомобиль, после чего допрашивали несколько часов. Правоохранители задавали Вучкович вопросы о Сребренице, хорватской операции «Буря», уничтожившей непризнанную Республику Сербская Краина, и о её поддержке «литиевых протестов».

Ранее в различных интервью певица говорила, что неважно каким по масштабу было преступление в Сребренице – малым или большим, там произошел геноцид, которые «одна страна не признаёт, чтобы не платить компенсацию другой». Также она говорила, что мечтала бы сыграть в кино жену фюрера – поглавника усташей Анте Павелича.

При этом, будучи сербкой по отцу, и имея сына от серба, после того, как того без ее ведома перекрестили из католичества в православие, начала названивать и отсылать смс патриарху Сербскому Порфририю в духе: «Поп, поп, ты дружишь с военными преступниками!».

«Северина не была ни задержана, ни арестована, ей не было отказано во въезде в Сербию, но ее задержали в целях контроля, на основании списков по словесным оскорблениям», – прокомментировал ситуацию глава МВД Сербии Ивица Дачич, заявив, что будет требовать «отмены списков за словесные оскорбления».

После допроса Вучкович отказалась ехать в Сербию, заявив хорватскому порталу 24sata, что никогда больше не приедет в эту страну, пока у власти находится президент Александр Вучич, который «изгнал из страны сотни тысяч сербов, бежавших от его политики и экономики, а остальных сейчас пытаются отравить литием».

«Я спросила инспектора, почему не арестовали канцлера Германии Олафа Шольца, недавно посетившего Сербию, ведь Германия голосовала в ООН за резолюцию по Сребренице?», – паясничала Северина.

«Каким же сумасшедшим надо быть, чтобы разинуть клыки на поп-певицу!.. Но ты сломаешь зубы об литий!», – прокомментировала инцидент лидерша сербских прозападных либералов, зампред партии Свободы и справедливости Мариника Тепич.

В свою очередь сопредседатель грантового Левого зеленого фронта Радомир Лазович заявил, что Северина Вучкович является «последней жертвой кампании сербского президента по отвлечению внимания от добычи лития».