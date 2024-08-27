Сербские либералы вступились за хорватскую певичку-сербофобку, задержанную на сербской границе

Алексей Топоров.  
27.08.2024 16:10
  (Мск) , Белград
Просмотров: 137
 
Балканы, Дзен, Запад, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Протесты, Россия, Сербия, Скандал, экстремизм


Прозападная сербская оппозиция, пытающаяся оседлать и возглавить народный «антилитиевый протест», возмутилась задержанием на границе с Сербией хорватской певицы Северины Вучкович, известной своими сербофобскими выходками.

Однако режим Вучича долгое время не обращал никакого внимания на это, пока звезда не поддержала протесты в Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прозападная сербская оппозиция, пытающаяся оседлать и возглавить народный «антилитиевый протест», возмутилась задержанием на границе...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Хорватская исполнительница популярного на Балканах эстрадного шансона с фольклорными мотивами Северина Вучкович была задержана на погранпереходе Баяково, когда направлялась на частную вечеринку в Белград. По словам певицы, полицейские тщательно обыскали её автомобиль, после чего допрашивали несколько часов. Правоохранители задавали Вучкович вопросы о Сребренице, хорватской операции «Буря», уничтожившей непризнанную Республику Сербская Краина, и о её поддержке «литиевых протестов».

Ранее в различных интервью певица говорила, что неважно каким по масштабу было преступление в Сребренице – малым или большим, там произошел геноцид, которые «одна страна не признаёт, чтобы не платить компенсацию другой». Также она говорила, что мечтала бы сыграть в кино жену фюрера – поглавника усташей Анте Павелича.

При этом, будучи сербкой по отцу, и имея сына от серба, после того, как того без ее ведома перекрестили из католичества в православие, начала названивать и отсылать смс патриарху Сербскому Порфририю в духе: «Поп, поп, ты дружишь с военными преступниками!».

«Северина не была ни задержана, ни арестована, ей не было отказано во въезде в Сербию, но ее задержали в целях контроля, на основании списков по словесным оскорблениям», – прокомментировал ситуацию глава МВД Сербии Ивица Дачич, заявив, что будет требовать «отмены списков за словесные оскорбления».

После допроса Вучкович отказалась ехать в Сербию, заявив хорватскому порталу 24sata, что никогда больше не приедет в эту страну, пока у власти находится президент Александр Вучич, который «изгнал из страны сотни тысяч сербов, бежавших от его политики и экономики, а остальных сейчас пытаются отравить литием».

«Я спросила инспектора, почему не арестовали канцлера Германии Олафа Шольца, недавно посетившего Сербию, ведь Германия голосовала в ООН за резолюцию по Сребренице?», – паясничала Северина.

«Каким же сумасшедшим надо быть, чтобы разинуть клыки на поп-певицу!.. Но ты сломаешь зубы об литий!», – прокомментировала инцидент лидерша сербских прозападных либералов, зампред партии Свободы и справедливости Мариника Тепич.

В свою очередь сопредседатель грантового Левого зеленого фронта Радомир Лазович заявил, что Северина Вучкович является «последней жертвой кампании сербского президента по отвлечению внимания от добычи лития».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть