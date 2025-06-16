Сербские майданщики активно привлекают на свои акции ряженых лже-ветеранов

Алексей Топоров.  
16.06.2025 23:27
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Произвол, Россия, Сербия, Скандал


Боевые группы «ветеранов», участвовавших в силовых акциях оппозиции в городках Заечаре и Косьериче, не имеют никакого отношения к армии.

Об этом заявил главный редактор сербского издания Informer Драган Вучевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Боевые группы «ветеранов», участвовавших в силовых акциях оппозиции в городках Заечаре и Косьериче, не...

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По информации Вучевича, боевики майдана, заявившиеся в Заечар и Косьерич в военной форме и армейских беретах, где неделю назад прошли местные выборы, на которых убедительную победу одержала правящая Сербская прогрессивная партия, ни дня не служили в армии, но многие имеют криминальное прошлое: были осуждены за убийства, кражи, производство и продажу наркотиков, изнасилования, нанесение тяжких телесных повреждений, домашнее насилие, хранение оружия, нападения на должностных лиц и многие другие преступления.

Во время выборов в Косьериче и Заечаре эти военизированные структуры сыграли свою роль в запугивании общественности и оказании политического давления на граждан, пришедших голосовать. И усилили напряженную атмосферу, применяя силу, избивая и обыскивая отдельных местных жителей.

При этом майданщики уже выступили против намерения президента Сербии Александра Вучича провести в Белграде 28 июня на Видовдан – самый главный сербский праздник, приуроченный к годовщине Косовской битвы, массовую акцию учрежденного им лоялистского «Движения за народ и державу». Дело в том, что ранее майданщики, откровенно проигнорировав древние сербские традиции, заявили в этот же день крупную акцию протеста.

«Вместо того, чтобы объявить честные и демократические выборы и тем самым разрешить крупный социальный кризис, президент Сербии демонстрирует желание спровоцировать насилие на улицах. Мы призываем Александра Вучича отказаться от намерения организовать ответный митинг и объявить о внеочередных парламентских выборах.

Однако если он этого не сделает, Академический пленум возложит на него исключительную ответственность за любые возможные насильственные события в Белграде на Видовдан, а преподаватели и сотрудники университета в этот день будут там, где им и положено быть – со своими студентами», — говорится в заявлении протестующих.

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