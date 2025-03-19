Сербские майданщики бьют и запугивают своих оппонентов

Оппозиционный политик из прозападного движения «Крени Промени» (Начнём Перемены) 55-летний Желько Латас с приятелями проник в лагерь антимайдана «Студент 2.0», ворвался в одну из палаток и напал на одного из его лидеров, студента-медика Милоша Павловича.

Майданщик нанес студенту несколько ударов с локтя, а после залил слезоточивым газом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Павлович вместе с наглотавшимися газа соратниками был доставлен в Центр неотложной помощи. Позже, после того, как ему была оказана помощь, он пообщался с журналистами.

«Этот господин пришел не для того, чтобы поговорить с нами, а для того, чтобы спровоцировать инцидент. Мы останемся там, где были, и не отступим оттуда. И это нападение не первое. Мы здесь уже 12–13 дней, и с самого первого дня мы терпим эти атаки, обстрелы, ракеты и всякое такое. Этот инцидент — просто нечто новое, одно из серии подобных нападений, но, повторяю, он не заставит нас уйти. И мы бы ничего не имели против этого господина, если бы он пришел с намерением поговорить, если бы он подошел к нам и сказал: «Эй, ребята, я не думаю так, как вы, я не считаю, что хорошо, что вы выступаете за возвращение в вузы, что вы против блокад». Мы не будем иметь ничего против этого. Более того, мы приглашаем людей, которые думают не так, как мы, коллег, которые блокируют вузы, прийти и поговорить с нами, даже если у них другое мнение», – сказал активист.

Выяснилось, что напавшим на Павловича был советник муниципалитета Нови-Београд от прозападного движения «Крени Промени», активист гражданского объединения «Совместные действия кварталов 70 и 70А», профессиональный скандалист Желько Латас. Ранее тот стал известен тем, что поработав авиадиспетчером в государственной диспетчерской службе SMATSA, отсудил у неё 300 тыс евро на основании предполагаемого повреждения слуха. Сейчас этот человек задержан.

Аналогичные инциденты происходят и в других частях страны. В частности в Обреноваце учителей, которые отважились выйти на работу, забросали яйцами, камнями и землей их протестующие коллеги и ученики. Насилие со стороны протестующих вынудило президента Сербии Александра Вучича записать видеообращение, в котором он, в частности, сравнил миф про звуковую пушку с обвинениями в адрес Януковича в том, что он якобы отправил снайперов стрелять по боевикам майдана.