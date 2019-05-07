Сербские майданщики дурачат народ по примеру Навального

07.05.2019, Москва, Максим Карпенко

Сербские оппозиционеры, проводящие с декабря прошлого года акции за отставку президента страны Александра Вучича, начали использовать грязные методы информационной войны, в России хорошо известные по примеру оппозиционера Алексея Навального.

Об этом «ПолитНавигатору» заявили российские эксперты, комментируя интервью, которое дал русскоязычным СМИ Бошко Обрадович, лидер партии «Двери». Эта политсила ранее позиционировала себя как пророссийская, но вступила в оппозиционный альянс с прозападными партиями, вожди которых были в руководстве разгромленной НАТО страны, а теперь опять рвутся к власти.

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Обрадович заявил, будто нынешний президент Александр Вучич готов согласиться на признание независимости отторгнутого албанскими сепаратистами Косово, а удерживает его якобы только позиция РФ и Китая. Однако наблюдатели обращают внимание, что одной из целей, курируемых Западом протестов в Сербии, как раз является попытка ослабить позиции Белграда во время переговоров по Косово.

Обрадович попросту лукавит и прибегает к грубым манипуляциям, считают опрошенные эксперты.

«Те претензии Обрадовича, который он высказал в адрес Вучича, состояли в том, что если бы была воля Вучича, он бы давно сдал Косово. Это в чистом виде вранье и подмена понятий, махинация историческая. Вучич как президент находится у власти с 2017-го года, как премьер-министр с 2015-го года. У него правящая партия, которая имеет большинство. В любом случае можно сказать, что Вучич контролирует все ветви власти в Сербии. Соответственно, если бы была его воля, он бы давно мог это сделать на практике. Что касается позиции по Косово, надо понимать, что есть политика идеалистов, которые говорят, возможно, правильные слова, но они совершенно никак не соотносятся с реальностью. А Вучич, как раз таки, реалист. Он пытается сохранить сербское Косово в том виде, в котором это возможно. Те люди, которые его критикуют, они были у власти 12-ть лет, могли спокойно приложить самые разные усилия, однако они ничего не сделали. Так что явно не им критиковать Вучича и вменять, что оне его «сдал бы», – заявил политолог Олег Бондаренко.

Его коллега Олег Матвейчев назвал высказывания Обрадовича циничными и посчитал это попыткой одурачить сербское население.

«Это абсолютно циничное заявление, потому что мы все знаем, что именно эти прозападные партии способствовали и поддерживали всегда политику Запада. А она состояла в том, чтобы отторгнуть Косово от Сербии. Они не замечали там геноцида, не замечали разрушения памятников культуры, церквей и так далее. Не замечают сейчас того, что в Косово свили себе гнезда и наркомафия, и террористы, и торговцы органами, похитители людей и так далее. Это бандитский анклав посреди Европы. Все это делалось с подачи совершенно нелегитимного решения парламента, без всяких референдумов. Это попытка сейчас свалить с больной головы на здоровую. Некий популизм. У нас в свое время Навальный, понимая, что все за Крым, начал примазываться и говорить, что он тоже, типа за Крым, чтобы там прошел новый референдум, под контролем и, если люди решат, то он тоже за и так далее. Это абсолютная ахинея и лидер этой сербской оппозиционной партии просто держит народ Сербии за дураков», – заявил Матвейчев.

Помочь разрешить ситуацию с Косово, по мнению политолога Алексея Мартынова, могла бы, как раз, позиция Запада, который поддержал албанских сепаратистов в Косово.

«Эти высказывания несправедливы. Они идут, в том числе, в рамках того темника, которым обеспечивает сербскую оппозицию заокеанские кураторы. В этом смысле Сербия мало чем отличается от Украины. Единственная разница в том, что после прозападного переворота Сербии удалось определенным образом национально ориентированные политические силы вернуть к власти, а на Украине пока нет. Вот и все.

В сам по себе косовский прецедент заложена неразрешимость ситуации без утраты частично или полностью сербского суверенитета. Поэтому говорить о том, что проблему можно каким-то образом решить, в тех условиях, которые навязывают сербам и Евросоюз, и США, конечно не приходится. Другое дело, что помочь решить ее могло бы дезавуирование признания суверенитета Косово со стороны тех стран, которые признали этот искусственный суверенитет. Но мы прекрасно понимаем, что в среднесрочной перспективе этого не будет», – заявил Мартынов.