Сербские майданщики испугались дискутировать в прямом эфире с лидером молодёжного Антимайдана

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Полемика в прямом эфире лидера лояльного руководству Сербии движения «Студенты, которые хотят учиться» Милоша Павловича с одним из лидеров студенческого протеста Рельо Ярковацки на госканале РТС не состоялась.

Представители протестной молодежи в последний момент отказались прийти на телевидение, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дискуссия Павловича и Ярковацки должна была пройти в прямом эфире в рамках программы «Дневник» на государственном телеканале РТС.

«Я не знаю, испугались ли они аргументов, недвусмысленно прописанных в Конституции и Законе о высшем образовании, или растущей поддержки моих коллег в отношении возвращения к преподаванию, но я могу сказать, что готов к дискуссии в любой день и время, потому что знаю, что у них нет аргументов», – прокомментировал трусость своих оппонентов Павлович.

Напомним, что ранее протестующее неоднократно блокировали офис РТС, требуя, чтобы в эфире им дали высказать их точку зрения, и даже планировали взять телевидение штурмом.

Когда же им предложили общение на равных, предпочли уклониться от него. Вместо этого майданщики отметили День студента протестным маршем по столице. Проходя колонной мимо лагеря Антимайдана «Студенты 2.0» в Пионерском парке, майданщики выкрикивали «Верните нам парк!», а также оскорбления в адрес Милоша Павловича.

При этом в эфире РТС, выступающий против блокады учёбного процесса философского факультета Белградского университета Владимир Вулетич развеял миф о том, что «студенческие протесты» – это исключительно волеизъявление молодёжи.

По его словам, учащихся на участие в них подбили оппозиционно настроенные профессора и представители администраций вузов.