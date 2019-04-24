Сербские майданщики лишились фракции в Скупщине

24.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Партия «Двери», участвующая в антиправительственных манифестациях в Сербии, лишилась представительства в парламенте. Это случилось после того, как депутаты Зоран Радойчич и Срджан Ного, не согласные с курсом руководства политсилы, были исключены из партии.

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Согласно правилам, фракция не может состоять из менее чем 5 членов. А с уходом двух депутатов «Двери» лишились необходимого числа представителей – теперь их только четверо во главе с вождем, Бошко Обрадовичем.

Информация об этом была подтверждена агентству Бета в пресс-службе партии. Подобное сообщение также появилось на сайте парламента.

Напомним, депутат Срджан Ного был исключен из «Дверей» два месяца назад за «неуставную деятельность», а Зоран Радойчич узнал о своем исключении в начале апреля из СМИ. Основанием послужила якобы его попытка партийного переворота.

Чем потеря фракции чревата для оппозиционной партии?

Главное – теперь данная организация не имеет права отправлять собственного представителя на заседания и совещания парламентских групп.

Конечно, теоретически, члены «Дверей» могут примкнуть к коллегам по оппозиции и войти в другую фракцию. Впрочем, особо этого никто не заметит – партийцев и так давно не видно на заседаниях, так как они объявили бойкот парламенту в нынешнем его составе.

«Народные избранники» говорят о том, что исключение из парламентского клуба их не беспокоит. Главное, на чем сосредоточены оппозиционеры – раскол в собственных рядах и грядущая протестная акция, которая должна пройти в Белграде 4 мая. Тогда, по словам лидера партии, будет сформирован так называемый «народный парламент» на территории напротив Скупщины. Там планируется создание «Свободной зоны» по принципу украинского Майдана», – пишет портал «Балканист».

Между тем, соратник Обрадовича по «Союзу за Сербию», Драган Джилас, на днях создал свою партию – «Свободы и правды». Точнее, соединил в конгломерат около 10 существовавших «кухонных» организаций. Локомотивом выступила экологическая «Зеленая» партия.