16.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Политика, Россия, Сербия
Просмотров:

Сербские майданщики начали лживую кампанию в российских СМИ


Сербский олигархат, который при президенте Александре Вучиче потерял источники незаконного обогащения, теперь атакует лидера страны через российские СМИ.

Об этом колонке для агентства «Регнум» написал известный российский балканист Петр Искендеров, комментируя появившиеся в РФ публикации Младжана Джорджиевича –  советника главного спонсора сербских майданщиков олигарха Драгана Джиласа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ни Косово, ни давление на СМИ, ни проевропейская политика сербского руководства, ни укрепление Александаром Вучичем связей с Китаем, ни даже якобы «предательство России» и пророссийских избирателей здесь ни при чем. На кону сотни миллионов евро — ради которых можно разразиться обличительными пасквилями хоть в российских, хоть в китайских, хоть в косовско-албанских СМИ», – написал Искендеров.

Он напоминает, что Джилас заработал не менее 619 млн евро, находясь на государственной службе, и Вучич, лишивший олигарха протектората, перекрыл ему пути незаконного обогащения.

Балканист считает показное русофильство  Джорджевича ложным, поскольку еще в 2019 году его патрон Джилас, обращаясь к евродепутатам, обвинил Александра Вучича в содействии росту популярности России в Сербии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть