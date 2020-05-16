Сербские майданщики начали лживую кампанию в российских СМИ

16.05.2020, Москва, Елена Острякова

Сербский олигархат, который при президенте Александре Вучиче потерял источники незаконного обогащения, теперь атакует лидера страны через российские СМИ.

Об этом колонке для агентства «Регнум» написал известный российский балканист Петр Искендеров, комментируя появившиеся в РФ публикации Младжана Джорджиевича – советника главного спонсора сербских майданщиков олигарха Драгана Джиласа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни Косово, ни давление на СМИ, ни проевропейская политика сербского руководства, ни укрепление Александаром Вучичем связей с Китаем, ни даже якобы «предательство России» и пророссийских избирателей здесь ни при чем. На кону сотни миллионов евро — ради которых можно разразиться обличительными пасквилями хоть в российских, хоть в китайских, хоть в косовско-албанских СМИ», – написал Искендеров.

Он напоминает, что Джилас заработал не менее 619 млн евро, находясь на государственной службе, и Вучич, лишивший олигарха протектората, перекрыл ему пути незаконного обогащения.

Балканист считает показное русофильство Джорджевича ложным, поскольку еще в 2019 году его патрон Джилас, обращаясь к евродепутатам, обвинил Александра Вучича в содействии росту популярности России в Сербии.