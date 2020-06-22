Сербские майданщики оглушительно провалились на выборах

22.06.2020, Москва, Елена Острякова

Парламентские выборы в Сербии стали «безоговорочной и разгромной победой» Александра Вучича, «которую еще предстоит переосмыслить».

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, парламентские выборы в Сербии стали «безоговорочной и разгромной победой» Александра Вучича, «которую еще предстоит переосмыслить».

«Потому что результат более 60% значительно превосходит те показатели, которые предрекались месяц назад почти на десять процентов. Подобный кредит доверия действующей властью, конечно, должен быть использован с умом», – сказал Бондаренко.

Он прогнозирует, что в новом сербском парламенте , в котором представлены всего три партии, уже не будет громких политических баталий, как в прошлом.

«В общем-то идеологически большой разницы между победившими партиями нет. Все эти силы носят выраженную социал-патриотическую направленность», – отметил политолог.

При этом он полагает, что у бойкотировавшей выборы сербской оппозиции нет оснований для акций протеста.

«Собирать майданчики после бойкота, как минимум странно. Нельзя кричать о том, что кто-то у кого-то там украл победы, что-то там сфальсифицировал, потому что они сами отказались от участия. Я думаю, что бойкот провалился. 50% для политически активной Сербии это не самые большие цифры, но это вполне рабочая явка», – сказал Бондаренко.

По предварительным данным избиркома на утро понедельника с 68% участков, СПП получает 61,24% голосов, Социалистическая партия Сербии (СПС) главы МИД Ивицы Дачича – 10,43%, блок СПАС главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича – 3,73%.