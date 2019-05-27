Сербские майданщики опозорились с поддержкой «Великой Албании»

27.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Сербское население незаконно отторгнутого албанскими сепаратистами наглядно продемонстрировало негативное отношение к белградской прозападной оппозиции, которая накануне призывала поддержать на выборах не представителя партии «Сербский список», а кандидата, поддерживаемого верхушкой в Приштине.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя ситуации, когда представитель оппозиционного «Союза за Сербию» Марко Якшич агитировал за поддержку албанского кандидата Гонджу Чауши на выборах косовской Митровицы.

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«Важно, чтобы люди знали, что один из сторонников «Союза за Сербию» и руководитель акции «1 из 5 миллионов» говорит, что ему более желательно голосовать за кандидата от Кадри Весели и Хашима Тачи, чем за кандидата из «Сербского списка», – сказал Вучич.

«Однако похоже, этот голос Марко Якшича мало чем помог. Похоже, что сербы не были в восторге от предложения Чауши о создании «Великой Албании», и проголосовали за Горана Ракича», – добавил президент.

«После того, как кандидат албанка Чауши потерпела убедительное поражение в результате единства сербского народа, Марко Якшич, которого в Косовской Митровице именуют прозвищем «Маленький Марко», пытается представить свою позицию как ответ на политическое давление», – сообщили в партии «Сербский список».

Политолог Деян Вук Станкович говорит, что прозападные майданщики не имеют никакой поддержки в Косово и Метохии.

«Граждане четко показали, что они поддерживают «Сербский список», который является лояльным государству Сербия. Никто не верит в косовскую политику Джиласа (один из лидеров оппозиции, экс-мэр Белграда Драган Джилас, – ред.) и его способность сделать что-то в КиМ для граждан, которые там живут. Люди видят в них кого-то, кто расшатывает и без того сложную ситуацию в крае», – отметил Станкович.

То, что силы оппозиции на исходе, говорят и последние митинги в ряде городов Сербии. Так, в Княжеваце на акцию собралось 119 человек, а в третьем по величине городе страны, Нови Саде, в субботу митинг вообще сорвался, так как ни один из его организаторов не явился. Это вызвало большое разочарование немногочисленных сторонников оппозиции, что пришли на Театральную площадь, хотя их вообще было всего несколько десятков человек, сообщил Informer.