Сербские майданщики отметились хулиганской выходкой

02.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сторонники сербской прозападной оппозиции отметились очередной хулиганской выходкой, попытавшись заблокировать с горящими файерами туристический электроавтобус на одной из площадей в центре Белграда, где власти презентовали журналистам итоги реконструкции общественного пространства.

Оппозиционеры на протяжении предыдущих месяцев неоднократно пытались сорвать проведение реставрационных работ на площади Республики, используя в качестве предлога заботу о сохранении исторического облика города.

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Однако, несмотря на критику, реконструкция была завершена вовремя и встретила положительные оценки граждан.

Пытаясь привлечь к себе внимание, оппозиционеры предприняли попытку остановить журналистов, ехавших на электрическом автобусе Vrabac, который бесплатно начал свою работу в пешеходной зоне.

Инцидент перерос в стычку с представителями городской администрации.

Помощник мэра Белграда Андрей Младенович осудил инцидент на площади Республики.

«Vrabac» начал свою работу, но впечатление портит отвратительная блокада его работы со стороны людей, которые считают себя белградцами. Это не то, как ведут себя настоящие белградцы», – сказал Младенович.

Он напомнил, что предыдущие акции оппозиции, когда блокировались реставрационные работы, нанесли ущерб городскому бюджету.

«Нанесли огромный материальный ущерб, остановив работы на площади Республики, на Топличином Венаце, продолжают различные инциденты, провокации. Когда у вас нет политики, когда у вас нет идеи, идеологии, тогда вы действуете как толпа, как хулиганы, нападаете, деретесь, блокируете движение…», – добавил Младенович.