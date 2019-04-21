Сербские майданщики получили сокрушительный удар

21.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Состоявшаяся накануне в Белграде многотысячная проправительственная акция «Будущее Сербии» стала главной обсуждаемой темой в регионе. Прозападные вожди майданщиков – «Союза за Сербию» – потеряли еще один свой козырь: вдова убитого более года назад неизвестными в Косово сербского политика Оливера Ивановича пришла на митинг поддержать президента Александра Вучича.

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Напомним, что погибший Иванович боролся за воссоединение с Сербией незаконно отторгнутого албанскими сепаратистами края Косово, однако при этом зачастую выступал с критикой официального Белграда.

Ивановича убили неизвестные 16 января 2018 года. Мотивы, заказчик и исполнители до сих пор не известны. Расследование продолжается спецслужбами Сербии. Прозападная оппозиция решила использовать трагедию в своих целях, обвиняя президента Вучича в чуть ли не причастности к смерти Ивановича как потенциального конкурента на роль лидера нации.

Вдова Ивановича недавно заявляла в эфире телеканала Pink, что на фамилии её мужа делается спекуляция со стороны оппозиции. После убийства Ивановича его семье была оказана большая поддержка со стороны президента Сербии.

В пятницу в Белград также из сербских анклавов Косово приехало без малого 150 автобусов с местными сербами, поддерживающими политику Вучича в отношении края.

Кроме того, были сербы из Славонии (область в Хорватии ), из Черногории и Македонии, большая делегация прибыла из Боснии и Герцеговины.

Несмотря на угрозы лидеров оппозиции сорвать митинг, акция прошла, по словам министра МВД Небойши Стефановича, «без единого инцидента».

Событие широко освещалось телеканалами и информагенствами не только Балкан, но и всего мира.

Единственной страной региона, где СМИ никак не отреагировали на мощное выражение народного единства, стала Албания. Безусловно, журналистская братия соседней страны была в курсе о том, что происходит в Белграде. Однако для своих зрителей и читателей они оставили эту тему закрытой.

Замалчивали акцию в поддержку президента Сербии и в Приштине, где заседает самопровозглашенное сепаратистское правительство Косово. При этом албанские СМИ всегда оказывают информационную поддержку выступлениям майданщиков в Белграде, как это было неделю назад, когда оппозиция смогла собрать всего около 7 тысяч протестующих вместо обещанных десятков тысяч своих сторонников.

«В прошлую субботу Приштина солгала, что десятки тысяч людей были на улицах Белграда, и что настал день для убийства Вучича. И ни сегодня, ни вчера, ни слова о великой, улыбающейся Сербии! Так почему же?» – комментирует сербский Informer.

Косвенно эта ситуация подтверждает неоднократно озвученную ранее версию о том, что прозападные партии пытаются устроить Майдан в Сербии, чтобы ослабить позиции Вучича на переговорах по Косово, признания которого все настойчивее требуют албанские сепаратисты, объявившие экономическую блокаду для сербских анклавов края.

Интересно, что вчера, в субботу, оппозиция вновь вывела на ранее запланированную акцию из цикла «1 из 5 миллионов» своих сторонников, которых день ото дня становится все меньше. В этот раз их снова было не более полутора тысяч.

Однако особых требований озвучено не было – лидеры «Союза» так и не пришли, отправив отдуваться актера Бранислава Лечича. Тот предложил создать переговорную команду по трем основным вопросам, куда входят требования освободить СМИ от «давления власти», обеспечить «честные» выборы и т.п. сообщило издание Danas. Джиласовцы поставили власти очередной ультиматум: выполнить требования до 4 мая.

Протестующие дошли от гостиницы «Москва» до здания телеканала РТС, где вяло завершили дежурную сходку.