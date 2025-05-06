Сербские майданщики прекратили строить из себя аполитичных и потребовали роспуска парламента

Алексей Топоров.  
06.05.2025 17:19
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Общество, Протесты, Сербия


Протестующие «студенты», блокирующие образовательные и государственные учреждения Сербии, перестали показательно дистанцироваться от политических заявлений.

В одном из своих пабликов в соцсетях они потребовали роспуска Народной скупщины и досрочных парламентских выборов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Протестующие «студенты», блокирующие образовательные и государственные учреждения Сербии, перестали показательно дистанцироваться от политических заявлений....

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«Мы замечаем, что корни коррупции в правительстве слишком глубоко проникли в государственные институты, не давая им возможности независимо выполнять свои обязанности. Как общественная группа, пользующаяся наивысшим общественным доверием, мы предпринимаем решительный шаг, требуя немедленного роспуска Народной скупщины и назначения внеочередных парламентских выборов. Мы считаем, что демократия – это единственно правильный способ разрешения политического кризиса такого масштаба», – написали в своём заявлении «студенты», призвав граждан поддержать тот политический блок, которому они передадут свое доверие.

По их мнению, студенческое движение «инициировало протесты беспрецедентного масштаба», показав, что «голос молодежи — это не просто шум, а сила, способная инициировать перемены, восстановить достоинство и пробудить надежду на справедливость и свободу».
При этом характерно, что инициативу «студентов» моментально поддержали различные оппозиционные деятели, преимущественно стоящие на прозападных позициях.

«Уважаемые оппозиционные партии, это последний шанс доказать, что вы оппозиционны… Пусть они отправят самопровозглашенного (Вучича – ред.) туда, где ему самое место… Они наверняка быстро дадут сигнал, чтобы начать новую, обычную игру», – прокомментировал инициативу протестующих популярных сербский актёр либеральных взглядов Никола Койо.

В свою очередь депутат и председатель Новой демократической партии Сербии Милош Йованович в ответ на призывы «студентов» в очередной раз призвал сформировать «переходное правительство», поскольку «это единственное разумное решение, которое позволило бы провести демократические и свободные, то есть справедливые, выборы».

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