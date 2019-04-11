Сербские майданщики продолжают использовать запрещенные приёмы

11.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Давление на центральные СМИ Сербии со стороны оппозиционных вождей – майданщиков Драгана Джиласа, Вука Еремича и Бошко Обрадовича – продолжается. Причиной недовольства противников власти является отказ большинства изданий и телеканалов предоставлять им свои площадки для пропаганды протестов. Более того, многие СМИ предпочли опубликовать разоблачения оппозиционных лидеров.

Ранее уже сообщалось о попытках захвата майданщиками телеканала РТС, анонсе аналогичной акции возле студии Pink TV и угрозах в адрес ряда редакторов изданий.

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Теперь лидеры «Союза за Сербию» пошли еще дальше. На ограждении вокруг реконструируемой сейчас площади Республики в Белграде были развешаны плакаты против редактора газеты Informer Драгана Я. Вучичевича. На них сторонники Джиласа призывают к линчеванию главного редактора данного СМИ.

Отказавшийся поддерживать майданщиков Informer остается самой читаемой газетой в Сербии и единственным изданием, тираж которого составляет более 100 000 экземпляров в день.

Хотя ранее соответствующие европейские институты предупреждали политиков в Сербии, чтобы те прекратили давление на СМИ, лидеры оппозиционного «Союза» продолжают прибегать к запрещенным приемам.

«Это является доказательством фашистского давления на СМИ, которого не было в Европе со времен Второй мировой войны», – прокомментировало инцидент само издание Informer.