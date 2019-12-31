Сербские майданщики проклинают госТВ – граждане верят власти, а не оппозиции

31.12.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Последняя в этом году уличная акция сербской прозападной оппозиции состоялась в минувшую субботу в центре Белграда. Маршрут пролегал от Философского факультета к государственной телерадиокомпании (РТС).

Несмотря на все предпринимаемые попытки лидеров оппозиции увеличить число своих сторонников и сделать протесты более массовыми, количество манифестантов каждый раз немногим превышает 1 тысячу человек – по большей мере, это функционеры партий, входящих в оппозиционный альянс – «Союз за Сербию».

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Одной из причин отсутствия роста своей популярности майданщики считают критику со стороны государственных СМИ (зато шествия регулярно рекламируют западные издания, например, финансируемое Госдепом США «Радио Свобода»).

Поддерживающий оппозицию Желько Бодрозич, президент «Независимой ассоциации журналистов Сербии», разразился проклятиями в адрес редакции РТС.

«Ненавидят нас и «травят» с помощью национального эфирного телевидения. Благодаря их пропаганде, многие верят, что наступил золотой век», – сокрушался он на митинге.

«Со следующим протестом, 4 января, мы вступаем в новый год и продолжаем наш марафон, пока не освободим всех людей в этой стране», – сказала одна из организаторов шествия Валентина Рекович.