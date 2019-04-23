Сербские майданщики «сдулись»

23.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Судя по вялой критике власти и отсутствию глобальных инфоповодов на официальном сайте оппозиционного «Союза за Сербию», настроения среди местных майданщиков не лучшие. Еще бы – согласно последнему опросу, проведенному Департаментом изучения общественного мнения, после проправительственной акции «Будущее Сербии» в Белграде рейтинг президента Александра Вучича вырос на 6%, а протесты оппозиции привели к снижению рейтинга «Союза».

Директор Департамента, Марко Ульяревич, в интервью телеканалу Prva сказал: «Опрос был проведен в субботу, сразу после митинга «Будущее Сербии», на выборке из 1000 граждан в возрасте старше 18 лет. По его итогам рейтинг Сербской прогрессивной партии вырос с 53,9 до 57,4 по отношению к исследованию, которое мы проводили в начале апреля».

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И оппозиции здесь вряд ли стоит надеяться на чудо. Разве что на влияние извне. Об этом проговорился и пресс-секретарь «Союза» Слободан Георгиев. Он считает, что оппозиция может улучшить свои показатели только при сильной поддержке из-за рубежа. В частности, прозападных СМИ, таких как TV N1.

«Думаю, что только давление со стороны заставит правительство говорить с представителями протеста. Это, возможно, немного поколебало их, может быть, они немного подумали о том, что надо делать, идти ли на выборы», – цитирует Георгиева Informer.

Теперь основной темой нападок на власть являются всевозможные претензии к ходу реконструкции Белграда властями.

Хотят построить власти фуникулер, чтобы из центра, от парка Калемегдан над рекой проноситься в Новый Белград, минуя пробки? Оппозиция делает все возможное, чтобы настроить горожан против, хотя логике это мало подлежит.

Ремонтируют центральную площадь Республики? Опять плохо – и вот уже сторонники лидера «Союза» спешат туда, и чуть ли не вырывают у строителей инструменты.

Реконструкция в Белграде

Разобрали дикую помойку, что была вместо набережной? И снова власть плохая – там-то теперь прекрасный район растет, чистота, народ отдыхает семьями… Хотя вот Вену тоже реконструируют, и ничего, никаких протестов там нет.

Реконструкция в Вене

Начали строить стадион в отдаленном районе города? Уже джиласовцы накатали гневную статью на своем сайте. Теперь вот вспомнили, что год назад снесли старые строения в районе Савамала… и по этому поводу оппозиция призывает всех на митинг 24 апреля.

Судя по наметившейся тенденции, эта акция прозападных майданщиков может оказаться еще малочисленнее предыдущих. И поделом.