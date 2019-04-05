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05.04.2019, Белград, Ксения Голуб
 
Балканы, НАТО, Политика, Россия, США
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Сербские майданщики собирают митинг в годовщину захвата Белграда фашистами

Назначенный на 13 апреля масштабный митинг сербских майданщиков в Белграде, на который они планируют свезти всех своих последователей из провинции, фактически совпадает с годовщиной захвата столицы Сербии гитлеровцами.

Об этом заявил мэра Белграда Горан Весич в интервью телеканалу Prva, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«День, который они выбрали для демонстраций, 13 апреля, действительно скандальный. Это был день, когда Гитлер захватил Белград в 1941 году. Я не могу ожидать ничего от фашиста Бошко Обрадовича, кроме как празднования этого дня», – сказал Весич.

Правда, дата эта не вполне корректна. Историки телеканала N1 объясняют, что фашисты вошли в Белград накануне, 12 апреля 1941 года.

«12 апреля немецкие войска продвинулись в Белград во второй половине дня через Дунай.  Это была небольшая группа под командованием лейтенанта Кильгерберга.  Около 18 часов произошла капитуляция города», – сказал историк Боян Димитриевич.

Сам оппозиционер Обрадович в ответ на критику властей заверяет, что на 13 апреля запланированы демонстрации, а не торжества.

Действия оппозиции прокомментировал сербский президент Александр Вучич, обративший внимание на вчерашнюю попытку майданщиков прорваться в здание белградского парламента, когда в ходе противостояния с работницами учреждения стало плохо двум пожилым женщинам.

Вучич заверил, что власти контролируют ситуацию и призвал граждан Сербии не беспокоиться о «фашистском вторжении Бошко Обрадовича и его сторонников в Белградский городской парламент».

Между тем, завтра, в столице Сербии состоится еще одна акция оппозиционеров – они собираются на пикет перед общенациональным телеканалом Pink, чтобы выразить недовольство отказом тележурналистов поддерживать майданщиков.

Памятуя о том, что несколько недель назад аналогичная манифестация у телеканала вылилась в штурм студии, медиа-компания уже обратилась к более чем 130 международным организациям с письмом, где призывает осудить давление радикалов на журналистский коллектив.

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