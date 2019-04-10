Сербские майданщики сорвались на угрозы неугодным СМИ

10.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Доведенная до отчаяния падением рейтингов и уменьшающимся числом участников протестов верхушка оппозиционного объединения «Союз за Сербию» начала озвучивать открытые угрозы в адрес неугодных СМИ.

Как известно, майданщики ранее уже осуществляли попытки штурма студии проправительственного телеканала РТС в середине марта, затем была угроза повторить аналогичные действия в адрес частного телевидения «Pink».

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Еще об одном вопиющем случае рассказал главный редактор газеты «Blic» Предраг Михайлович в утренней программе «TV Prva».

Журналист отметил, что его редакция часто подвергается угрозам, в частности, со стороны одного из организаторов протестов в Белграде: «Мы страдаем от давления и угроз, начиная от анонимных лиц до преступников и политиков. Скажем, Драган Жилас недавно угрожал нам в Твиттере. Он написал… «Подумайте об этом, однажды кое-кто не будет у власти». Я считаю, что это недопустимый тип давления», – сказал редактор «Blic».

Желько Митрович, владелец другого СМИ – телеканала «Pink», отказавшегося по требованию «Союза» лояльно освещать акции бунтовщиков в Белграде, решил также провести свою протестную акцию 13 апреля, когда оппозиция планирует очередной майдан возле стен парламента.

Митрович объявил, что «устроит музыкальное представление и присоединится к протестующим с «протестующими». Однако группа сторонников «Pink» во избежание эксцессов расположится отдельно – через улицу.

«Мы отправили запрос в МВД на организацию мероприятия «Останови насилие, просто люби». Мы никого не приводим, мы предлагаем только любовь вместо насилия», – написал Митрович в Twitter.

Впрочем, уже известно, что заявка уже была отклонена правоохранителями как несвоевременная и несовместимая с положениями Закона об общественных собраниях.

Возможно, это и лучше, ведь для майданщиков главная цель – создать картинку массовой поддержки своих радикальных требований. В предыдущие недели с каждым митингом поддержать «Союз» приходило все меньше людей.

Портал Informer обнародовал фотографию с одной из камер наблюдения в городе Кладово. На снимке видно, что численность в рамках кампании протеста «1 из 5 миллионов» в последний раз оказалась просто смехотворной – в акции оппозиционеров приняло участие всего 32 человека.