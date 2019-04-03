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03.04.2019, Белград, Ксения Голуб
 
Политика, Россия, СМИ
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Сербские майданщики вновь идут «кошмарить» неугодный ТВ-канал

В субботу, 6 апреля, разношерстные оппозиционеры из «Союза за Сербию» планируют провести очередную акцию протеста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В этот раз конечной точкой на пути следования манифестантов должен стать частный телеканал Pink. Эту телестудию сербские майданщики обвиняют в отказе освещать нужным им образом деятельность противников власти.

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«Pink – это оплот зла и всего, что происходит в Сербии», – накануне объявил один из организаторов предстоящей акции Драган Джилас в интервью телеканалу N1.

19 января противники президента Александра Вучича уже пытались спровоцировать конфликт, устроив акцию возле здания студии Pink, где носили куклу главы государства в тюремной робе. 16 марта протестующие вторглись в здание Радио и Телевидения Сербии – главного медиа страны, требуя получить эфирное время для своих выступлений.

Опасения вызывает риторика оппозиционеров о том, что они не гарантируют отсутствия случаев насилия на митингах. Впрочем, Джилас пообещал: «Мы сделаем все, чтобы избежать инцидентов на акции протеста». При  этом он добавил, что штурма здания телекомпании не планируется.

Александр Шешель, депутат от «Сербской прогрессивной партии», считает требования белградских майданщиков абсурдными.

«TV Pink – это, прежде всего, частное телевидение, которое имеет право поддерживать любого, кого захочет. Сегодня поддерживает СПС [Сербскую прогрессивную партию], а во времена власти Джиласа оно поддерживало его», – пояснил парламентарий «ПолитНавигатору».

«Я думаю, что у прозападной оппозиции нет шансов провести более серьезное собрание, потому что она не пользуется поддержкой народа и склонна к провокациям – таким, как нападение на РТС. Создание конфликтной атмосферы и инцидентов – это не то, что имеет поддержку в Сербии», – добавил Шешель.

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