Сербские майданщики вновь угрожают беспорядками в Белграде

12.08.2019, Белград, Ксения Голуб

Сербская прозападная оппозиция потребовала, чтобы президент Александр Вучич никоим образом не участвовал в предстоящей парламентской кампании, где, по данным социологов, пропрезидентская Сербская прогрессивная партия (SNS) наберет первое место, набрав в несколько раз больше, чем оппозиция.

Такие требования майданщики из «Союза за Сербию» озвучили на очередном раунде переговоров с властями, которые состоялись на факультете политических наук в Белграде. Как и в прошлый раз, двухчасовая встреча была закрытой для прессы, однако ее подробности уже просочились в местные СМИ.

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На переговорах от власти присутствовали председатель парламентского комитета по стабилизации и ассоциации Владимир Орлич, и.о. председателя SNS Дарко Глишич, ряд депутатов. А от оппозиции – скандальный мэр Шабаца Небойша Зеленович, лидер Демократической партии Зоран Лутовац, Мирослав Алексич из Народной партии и другие.

Единственным пожеланием оппозиции в этот раз было, чтобы президент Сербии Александр Вучич не участвовал в предвыборной кампани.

Янко Веселинович, один из лидеров «Союза», в отсутствие своего босса – экс-мэра Белграда олигарха Драгана Джиласа, который сейчас находится на отдыхе в Греции, даже угрожал вывести своих сторонников на улицы, припугнув беспорядками, если их требование не будет удовлетворено в течение семи дней.

Выступая перед журналистами после встречи, Небойша Зеленович заявил, что «Союз» не будет участвовать в выборах, если не будут соблюдены «справедливые условия».

Президент Фонда «Открытое общество» Милан Антониевич, один из организаторов переговоров, объявил, что следующая встреча, посвященная ситуации вокруг СМИ (оппозиция требует большего представительства на государственных площадках), состоится через десять дней.

Он сказал, что у оппозиции остается требование отстранить всех членов органа, занимающегося электронными медиа (РЭМ), и избрать новый состав. Также противники власти хотят увольнения директоров и членов Антикоррупционного агентства.

Такие требования майданщиков выглядят довольно интересными на фоне того, что в отношении вышеупомянутого Джиласа в Сербии продолжается антикоррупционное расследование по махинациям с рекламой на государственном ТВ, когда нынешний оппозиционер занимал высокие должности во власти.