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Сербский национальный совет Черногории написал заявление на дублирование на кириллице таблицы и у здания Конституционного суда страны.

Общественники обращают внимание на то, что действуют в соответствии с Конституцией Черногории.

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«Нет оснований для подавления и отказа от кириллицы, ни исторических, ни культурных, ни эстетических, ни лингвистических, ни религиозных, ни технико-технологических», – говорится в заявлении Сербского национального совета Черногории.

Организация обратила внимание, что на таблице с надписью «Конституционный суд Черногории» отсутствует кириллица, что нарушает конституционные положения страны, гарантирующие равное использование кириллицы и латиницы в Черногории.

«Кириллица была и остается одной из основ нашей идентичности. Отказ от нее означает разрыв с нашей культурной и духовной идентичностью, от нашего культурного наследия. Кириллица сегодня в Черногории имеет статус только разрешенного, но не равноправного и обязательного письма. Все госуправление и официальная переписка ведется на латинице при полном игнорировании кириллицы», – отмечается в сообщении Сербского национального совета.

После отделения от Сербии в 2006 году власти Черногории взяли четкий курс на Запад. И чтобы больше отличаться от Сербии, начали неофициальный переход с кириллического словаря, на котором веками писали их предки, на латинский.

При этом все чаще на официальном уровне даже название страны произносилось на итальянский манер – Монтенегро. Тем самым чернгорская элита повторила преступление постсоветской Молдавии, которая в угоду Западу, декларируя разрыв с Москвой, отказалась от кириллицы, которой молдаване пользовались веками, в пользу латиницы.