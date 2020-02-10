Сербские оппозиционеры погрязли в склоках из-за бойкота выборов

10.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Прошедшее 8 февраля в Белграде уличное шествие оппозиции «Бойкот» не было таким массовым, как предыдущие, после того, как оппозиционный Альянс за Сербию в конце января покинуло молодежное движение «Один из пяти миллионов».

Один из спикеров протестной молодежи Валентина Рекович заявила, что пока лидеры оппозиции лицемерно говорят о бойкоте парламентских выборов, возглавляемые ими партии готовы идти на местные выборы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Официальным организатором шествия «Бойкот», которое проводится в Сербии уже второй раз, выступила организация «Гражданское сопротивление». Участники акции прошли по центру сербской столицы, неся урну с импровизированным избирательным бюллетенем, в котором было всего два номера: «1.Александр Вучич» и «2.Бойкот».

Это конструкцию протестующие оставили возле здания Республиканской избирательной комиссии.

«Они маршировали как манекены по сербским городам, вместо того, чтобы сформулировать внятную идею ради чего организован бойкот, – прокомментировала действия бывших соратников по протестному движению одна из лидеров движения «Один из пяти миллионов» Валентина Рекович. – Они выходят после вечеринок и коктейлей на улицы и выступают за бойкот, сбивая с толку людей… И не называют партий, которым принадлежат. И не говорят о решении этих партий идти на местные выборы, чем вводят в заблуждение общественность».

При этом Рекович заявила, что несмотря на нежелания принимать участие в «фарсе декларативного бойкота выборов», ее движение намерено избираться в парламент и готово с апреля начать активное противостояние «режиму Вучича и его картеля» в ходе парламентских выборов, которые намечены в Сербии на 26 апреля.

«Мы были в Брюсселе, чтобы продемонстрировать там единство оппозиции, – прокомментировал поступок протестной молодежи один из лидеров сербской оппозиции, основатель сербского аналога «Эхо Москвы» – либерального радио «Б92» и мэр Белграда во время правления прозападных демократов Драган Джилас. – Оппозиция принципиальна и держит свое слово в отличие от некоторых молодых людей».

Характерно, что перед началом акций «Бойкот» Джилас и его соратники по протестному движению ездили в Брюссель, где проводили консультации с депутатами Европарламента и еврочиновниками.

Ранее Евросоюз начал готовить платформу для признания правомерным бойкота парламентских выборов в Сербии.