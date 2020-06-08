Сербские оппозиционеры выходят из бойкота и обвиняют друг друга в сотрудничестве с властями

08.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Лидер движения Dosta je bilo («Хватит!») Саша Радулович заявил, что активисты правящей Сербской прогрессивной партии собирают подписи для всех политических сил, участвующих в парламентских и местных выборах 21 июня, кроме возглавляемой им политической силы.

Об этом Радулович заявил на популярном ток-шоу «Утисак недеље» (Впечатления недели) на прозападном телеканале Nova S, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В ходе эфира оппозиционер, подтверждая свой тезис, привел в качестве примера своего бывшего соратника по оппозиционному прозападному «Союзу за Сербию» – актера Сергея Трифуновича и его «Движение свободных граждан», с которым полемизировал в студии (см. заглавное фото).

По словам Радуловича, ДСГ собрало больше всего подписей (для участия в предстоящих выборах) в районе Нового Белграда – более 5 тысяч, хотя там оно не идет на местные выборы, а также в Чукарице и Нови Саде, где оно также не заявлено в предвыборных списках. При этом политик заявил, что с подобным предложением «прогрессисты» выходили и на его партию, но просчитались и анонсировал, что в ближайшее время представит информацию о махинациях со сбором подписей широкой общественности.

Решение «Достаточно» выйти из заявленного «Союзом за Сербию» бойкота выборов Радулович объяснил тем, что «бойкот – это средство, а не цель».

«Цель заключалась в том, чтобы делегитимировать выборы, – рассказал лидер «Достаточно». – Мы были с бойкотом, пока он не начал разваливаться. Цель могла быть достигнута, если бы вся оппозиция бойкотировала выборы. Тогда явка была бы ниже 40 процентов. Бойкот утратил смысл, поскольку не может достичь своей цели».

В свою очередь Сергей Трифунович назвал утверждения Саши Радуловича «ложью» рассказав о том, что в центральных белградских районах, где преимущественно обитает его электорат (столичная либеральная интеллигенция и обыватели), напротив искусственно ограничивали в сборе подписей из-за большого количества кандидатов. Ранее, 31 мая, актер заявил, что на него во время сбора подписей было совершено нападение, в ходе которого он получил удар в голову.

Таким образом вчерашние соратники в борьбе за власть и прозападный электорат готовы выдвигать против друг друга самые нелепые и фантастические обвинения.