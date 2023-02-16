Сербские патриоты требовали отставки Вучича, пытаясь прорваться в здание его администрации

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Более тысячи людей собрались вечером 15 февраля в центре Белграда на митинг протеста у здания администрации президента Сербии. Главным лозунгом акции был «Остановить сдачу Косово Вучичем», звучали также требования отставки президента Сербии Александра Вучича и угрозы в его адрес

Через некоторое время протестующие сломали часть ограды у здания администрации и пытались прорваться в него, но были оттеснены полицией. После этого Вучич провёл совещание с силовиками и готовится выступить с обращением к нации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Организатором митинга была организация «Народные патрули», которую возглавляет правый радикал Дамнян Кнежевич. Поначалу участники акции собрались у памятника императору России Николаю II, возле постамента которого была установлена импровизированная трибуна. В связи с этим было заблокировано движение по части улицы Короля Милоша в центре Белграда.

Протестующие держали в руках транспаранты «Косово – сердце Сербии», «Не сдаваться», «Кто предаст Косово, тот предаст Россию», звучала песня «Восстань, Сербия».

Последняя песня апеллировала к Первому сербскому восстанию, которое началось 15 февраля 1808 года, и в честь которого ныне в Сербии отмечают День государственности. А под предательством Сербии они подразумевали так называемый франко-немецкий план урегулирования по Косово, который, как предполагается, готов принять Вучич.

Выступая перед собравшимися, Дамнян Кнежевич сказал, что никого из правящей Сербской прогрессивной партии нельзя назвать сербом. Звучали выкрики, что Вучич должен уйти в отставку или изменить свою политику в отношении Косово. Толпа скандировала «Сербия, Россия», а также речевки против Александра Вучича.

После этого большинство собравшихся двинулись к зданию администрации президента Сербии, сломали часть ограды и пытались прорваться в здание, но были остановлены полицией. Серьёзных столкновений не было, протестующие кричали «Где Вучич?», «Предательство!», «Бросайте щиты», некоторые бросали в фасад здания яйца.

Формальным поводом похода к администрации была попытка передать письмо со своими требованиями, но после того, как полиция отказалась его принимать, один из организаторов акции зачитал их публично.

Речь идёт о том, чтобы президент Сербии Александр Вучич вышел из переговоров с Западом по вопросу Косово, чтобы в Косово не создавалось Сообщество сербских муниципалитетов, чтобы был обнародован франко-немецкий план, и чтобы этот план был официально отвергнут сербскими властями.

По словам протестующих, часть из них была задержана и отвезена в ближайший полицейский участок. Несколько активистов отправились туда, требуя освободить соратников, но после короткого разговора с полицией разошлись.

После этого, по сообщениям СМИ, Александр Вучич провёл совещание с руководителями всех силовых органов. Поводом стали угрозы в адрес президента, прозвучавшие на митинге протеста. На совещании предположительно обсуждали «роль неких иностранных разведывательных структур, которые поддерживали так называемых патриотов, желающих дестабилизировать Сербию».

Ожидается, что президент Сербии обратится к гражданам.

Как сообщал «ПолитНавигатор», так называемый франко-немецкий план урегулирования по Косово фактически является ультиматумом Белграду. В частности, в нём предусматривается соблюдение территориальной целостности Сербии и «Республики Косово», нерушимость границ, признание государственных символов и всего лишь «особое устройство» сербской общины (автономия сербских анклавов) в Косово.