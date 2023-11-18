Сербские патриоты устроили акцию – напоминание посольству США и многовекторному Вучичу

Алексей Топоров.  
18.11.2023 10:17
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Политика, Россия, Сербия


Активисты общественной организации «Народный патруль» нарисовали на строящемся здании в центре сербской столицы мурал в виде русского триколора и надписи «СИЛА V ПРАВДЕ».

Лидер движения Дамнян Кнежевич после этой акции записал видеообращение послу США в Сербии Кристоферу Хиллу.

Активисты общественной организации «Народный патруль» нарисовали на строящемся здании в центре сербской столицы мурал...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», активисты оппозиционного патриотического движения «Народный патруль» (Народна Патрола) совершили акцию, демонстрирующую, что сербский народ с Россией, а не с Западом, как нередко заявляет нынешняя многовекторная сербская власть. В частности, в самом центре Белграда они нанесли на стену строящегося здания русский триколор с надписью «СИЛА V ПРАВДЕ».

После чего лидер движения Дамнян Кнежевич записал видеобращение к послу США Кристоферу Хиллу:

«Мы в курсе, что у Вас проблемы с прорусскими активистами. Но нас это не волнует. Мы в курсе что Ваша ЦРУ встречалась с нашей тайной службой, и совещалась на тему русского влияния в Сербии. Нас это тоже не волнует. Мы не являемся прорусскими активистами. Мы сербы. А сербы и русские – это братья.

И когда твой брат имеет проблему, ты помогаешь своему брату и поддерживаешь своего брата.  Дело не только в силе и в деньгах. Мы верим в Бога, и мы верим, что сила в правде.

Вот скажи мне американец, в чем сила? Деньги? Нет. Сила в правде!

Приветствие братьям! Сербы и Русские братья навек», – заявил лидер «Народного патруля».

Также Кнежевич записал обращение русским братьям:

«Несмотря на немалое давление, мы продолжаем нашу борьбу и твердо верим, что все это является залогом для будущих поколений. Привет из центра Белграда! В следующем году в Киев, а потом – в Призрене (Косово)!».

Организация «НП» была создана для борьбы с нелегальной миграцией и неоднократно подвергалась преследованиям со стороны официального Белграда.

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