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Попытка действовать, исходя из тактики «стрелковцев» 2014 года, в 2023году в Косово – привела к поражению сербской боевой группы.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал сербский военный в отставке Милош Бороцки.

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Анализируя события, произошедшие на севере Косово и Метохии, Милош Бороцки пришел к выводу, что боевая группа косовских сербов, вероятнее всего, подготовленная и экипированная на территории Сербии, планировала действовать по тактике Игоря Стрелкова, которую он применил в ходе похода на Славянск.

То есть изначально ставилась задача закрепиться в одном из сербских анклавов, взять его под контроль и с него начать освобождение либо всего Косово, либо только северной его части.

«Я лично считаю, что сербы пошли на этот шаг, главным образом, от отчаяния. Одни считали это – священным долгом, другие (поскольку упоминается какой-то политик и близкие к нему люди) потому, что хотели украсить свою биографию своим блестящим подвигом и самоотверженной поддержкой первых, что я полностью одобряю», – утверждает Бороцки.

При этом отставной военный отмечает, что помимо хорошей техники и высокой мотивации, имевшейся у группы, были очевидны и заметные недостатки при подготовке операции. Такие, как недостаточная подготовка, отсутствие разведки местности перед выходом, незнание противника и его боевых сил, а также весьма вероятное предательство «из Белграда» и сербских структур, связанных с НАТО.

«В Славянске в 2014 году ситуация не изменилась, поскольку отряд под командованием полковника ФСБ Стрелкова, куда входила группа бывшего сотрудника «Альфы» СБУ, спортсмена-парашютиста с позывным «Ромашка», были оставлены на произвол судьбы перед тысячекратно более сильным противником. Только благодаря безумному везению и хладнокровию на начальном этапе – Славянск продержался почти три месяца», – считает сербский военный.

При этом, по его словам, в косовской Баньске, если бы все было учтено, «сейчас пели бы другую песню».

«Ребята бы заняли боевые позиции, политик, который был с ними, был бы как Пономарев в Славянске объявлен народным мэром, и это стало бы маховиком для того, чтобы многие сербы стихийно добровольцами полетели в Косово и Метохию», – отмечает Милош Бороцки.