Сербские профессора осудили коллег, оправдавших преступления нацистов

30.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербские ученые написали письмо протеста против соотечественников, увенчанных научными степенями, сделавших ядовитые высказывания против своего народа и его истории.

Открытое письмо опубликовал портал «Искра», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Возмущение сербских профессоров вызвали публичные высказывания профессоров Кафедры истории Белградского университета Дубравки Стоянович и Николы Самардижча. В частности, Стоянович в интервью порталу «Нова С» осудила стрелявшего в фюрера (поглавника) хорватских усташей Анте Павелича в Аргентине – четника Благое Йововича. А также выступила против того, что его именем была названа одна из белградских улиц.

«Назвать улицу в честь этого человека означает, что Белград поддерживает самосуд, празднует кровную месть, убийц и бандитов, – заявила Стоянович. – Это варварский акт, кровная месть, принцип «око за око» и посыл, что любое насилие допустимо. И тот факт, что Павелич совершил чудовищные преступления, ничего не оправдывает».

В свою очередь Самарджич заявил, что концлагерь Ясеновац, в котором в правление усташей было изуверским образом убито до 800 тысяч человек, преимущественно сербов, а также евреев цыган и хорватских и бошнякских антифашистов и коммунистов, стал ответом на правление Караджорджевичей (сербской королевской династии Югославии).

Стоянович и Самарджич.

«Это только последние из серии скандальных выступлений двух профессоров истории в Белградском университете, – говорится в открытом письме белградских профессоров. – Легалистические чувства Стоянович к Павеличу и апологетика Ясеновца от Самарджича проявилась в нынешние времена реванша усташских идей в Хорватии, Боснии и Герцеговине и Черногории….

В общественной жизни ЕС и США преступления нацистов и усташей сегодня отмечены не только релятивизацией и молчанием, но и тем, что агрессоры объявляются защитниками, а жертвы – преступниками. Русские и сербы – народы, которые пошли на большие жертвы в борьбе против нацистской Германии, усташей Хорватии и их союзников, объявлены преступниками и поджигателями Второй мировой войны».

Авторы отмечают, что сербы – не единственный народ, который пострадал от геноцида и который, когда у правосудия коротки руки, считают наказание преступников подвигом.

Сербские дети в бараке усташеского концентрационного лагеря Ясеновац.

«Евреи, армяне и русские являются примером того, как наказывают преступников, а также как строится культура памяти, которая не позволяет отрицать и заигрывать с геноцидом. Мы глубоко сожалеем об ухудшении репутации Белградского университета. Мы протестуем против заявлений Дубравки Стоянович и Николы Самарджича, которые мы считаем оскорблением сербского народа, профессии, здравого смысла и основополагающей человеческой морали», – говорится в заявлении профессоров.