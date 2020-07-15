Сербские прозападные правозащитники: Майдан не выходит, надо жаловаться в ООН

15.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Восьмой день протестов в Сербии прошел относительно мирно и малолюдно, но давление на страну началось с других направлений.

Сербские прозападные правозащитники и решили давить на сербское руководство, обвинениями в «чрезмерной, неоправданной и незаконной» силе полиции страны.

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На восьмой день протеста к зданию Народной скупщины пришло всего несколько сотен человек. Собравшиеся вели себя относительно мирно, инцидентов между полицией и протестующими не наблюдалось. Среди оппозиционных политиков были замечены только один из лидеров прозападного «Союза за Сербию», лидер движения «Достаточно этого!» Саша Радулович и скандальный лидер националистов, бывший депутат Народной скупщины Срджан Ного. Впрочем, оба даже и не пытались каким-либо образом провоцировать своих сторонников на активные действия.

Прозападные силы Сербии избрали другую стратегию: представители пятнадцати сербских «правозащитных» НКО написали обращение к докладчику ООН по вопросам пыток и жесткого обращения Нильсу Мельцеру по поводу ««чрезмерной, неоправданной и незаконной» силы, которую якобы применила сербская полиция во время разгона погромщиков и об «отсутствии реакции со стороны государственных учреждений» на это.

«По меньшей мере несколько десятков человек подверглись обращению, которое можно охарактеризовать только как бесчеловечное и унижающее достоинство, и в некоторых случаях как пытки», – говорится в обращении правозащитников.

Всего авторы документа окопали тринадцать подобных эпизодов. Они также считают, что на улицах происходили «акты насилия, совершенные неустановленными негосударственными субъектами» и у них есть «веские основания полагать, что они принадлежат к неформальным преступным группировкам, тесно связанным с министерством внутренних дел».

Таким образом была подхвачена популярная среди сербских прозападных СМИ теория о том, что мирные протестующие никого не трогали, а беспорядки намеренно провоцировали некие люди в штатском.

«Риск широкомасштабных злоупотреблений со стороны полиции все еще присутствует и будет существовать в ближайшие недели», – заявили авторы этого, по сути, доноса, намекая на возможность продолжения сербского майдана и жесткой реакции руководства стран на него.

Правозащитники: Этих насчастных спровоцировали.

Мельцер пока не дал ответа на письмо сербских НКО, но его уже начали давать крупные западные СМИ, как рупор противостоящих патриотическому руководству Сербии сил.

«Президент Сербии Александр Вучич предпочитает верить в то, что за массовыми демонстрациями стоят иностранные силы, чем признать, что они являются выражением неудовлетворенности его правительством и поэтому распространяет теории заговора, которые он узнал от своего наставника Слободана Милошевича, – прокомментировал недавние события Deutsche Welle (DW). – После того, как Вучич зафиксировал убедительную победу на «выборах», бойкотированных оппозицией и теперь контролирует две трети мест в парламенте, он не может объяснить, каким образом «иностранные агенты» могут провоцировать десятки тысяч людей по всей Сербии….

Необходимы действия. Переговоры о вступлении Сербии должны быть приостановлены до тех пор, пока у власти находится Вучич. Должностные лица ЕС должны призвать к независимому расследованию жестоких нападений на протестующих».