Сербские районы в Косово – на грани гуманитарной катастрофы

25.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Жители четырех сербских муниципалитетов на севере Косово – Косовска-Митровица, Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток находятся в шаге от гуманитарной катастрофы. В связи отказом отменить 100% пошлины на сербские товары со стороны албанских властей, в магазинах практически не осталось необходимых продуктов питания.

Сербское издание «Политика» напоминает, что примерно через семь месяцев после того, как власти Приштины в одностороннем порядке наложили 100-процентную плату за товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, около 400 владельцев небольших магазинов планируют закрыть эти объекты, потому что у них пустые полки. Нет таких жизненно необходимых продуктов, как молоко и молочные продукты, а также сахар, соль и т.д.

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Президент сербской Ассоциации бизнесменов на севере Косово Радош Петрович заявил «Политике», что запасы муки были потрачены, так что ее с четверга также не будет на прилавках.

«До сих пор владельцы пытались привозить товары, чтобы сербы на севере могли иметь самые основные продукты питания. Однако на нас давят со всех сторон», – сообщил Петрович.

По данным пограничной службы Косово, люди, перевозящие товары из центральной Сербии, задерживаются, конфискованы грузовики и товары, а перевозчики столкнулись с суровыми штрафами, которые они должны оплатить в краткосрочной перспективе, чтобы не оказаться в тюрьме.

Не обошлось и без провокаций – несколько дней назад на территории муниципалитета Лепосавича полицейские грубо задержали несколько перевозчиков, и даже пытались применить оружие.

По словам Петровича, никто не знает, как будет развиваться ситуация, за исключением того, что, север Косово находится в шаге от гуманитарной катастрофы.

«Уже не хватает пищи в больнице, в студенческом центре, в детских садах», – говорит Петрович и призывает государство Сербия и международное сообщество принять меры для отмены налогов.

В противном случае, сербы с севера Косово начнут эмиграцию. И это – цель Приштины.

Издание сообщило, что в регионе активизировались проверки инспекционных служб, несколько дней они «исследовали» объекты общественного питания, допрашивали владельцев и писали криминальные отчеты. Существует опасность, что на владельцев будут наложены огромные штрафы, что заставит их продать свою собственность и, таким образом, двинуться с севера.

Также под возможным ударом находятся и аптеки.

Ситуация, по словам источников «Политики», осложняется тем, что сотрудники косовской полиции не позволяют людям, которые побывали в центральной Сербии, перевезти пять килограммов продуктов первой необходимости, в том числе и лекарства. Поэтому сербы вынуждены прятать их, словно они перевозят наркотики!

В ходе своеобразной блокады пострадала даже сербская пресса, которую нельзя было ввозить, однако некоторым бизнесменам после длительного времени удалось доставить пиратский тираж.

При этом отменять пошлины премьер-министр Косово Рамуш Харадинай отказывается, несмотря на попытки давления на него со стороны европейских лидеров.