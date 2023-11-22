Сербские разведчики раскрыли хорватскую агентурную сеть, готовившую по заказу Запада беспорядки на время выборов

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Накануне вечером Министерство иностранных дел Сербии приняло решение объявить персоной нон-грата первого секретаря посольства Хорватии Хрвоя Шнайдера .

Хорватский дипломат работал на спецслужбы Запада, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Официально сербский МИД объявил Шнайдера персоной нон грата в соответствии с девятой статьей Венской конвенции, которая регулирует дипломатические отношения.

«Во время своей профессиональной деятельности в Республике Сербия Шнайдер грубо вышел за рамки дипломатических норм и нарушил вышеупомянутую конвенцию. По этому случаю была вручена дипломатическая нота послу Республики Хорватия Хидайету Бишчевичу», – говорится в пояснении МИД Сербии.

По информации сербских СМИ, спецслужбе страны – БИА – удалось «провалить» Шнайдера, благодаря слежке за ним, в ходе которой были зафиксированы многочисленные попытки завербовать сербских исполнительных лиц, имеющих доступ к важной информации. А также откровенный шпионаж.

«Хорватские службы стали филиалом американского ЦРУ, немецкой БНД и британской МИ-6, и все они работают вместе, когда против Сербии должна вестись гибридная война. Чаще всего процесс активизируется во время избирательной кампании, и неслучайно этот хорватский дипломат был арестован именно теперь (когда дан старт предвыборной кампании в Сербии). Сейчас они особенно активны и агрессивны – и готовы включиться в предвыборную пропаганду, поскольку хотят помочь тем политическим игрокам, от которых они ожидают реализации некоторых своих интересов. Там особенно рассчитывают на тех, кто хочет прийти к власти силой», – прокомментировал ситуацию «Политике» ветеран югославской контрразведки КОС Любан Каран.

Также Каран считает, что БИА удалось взломать хорватскую агентурную сеть благодаря деятельности вынужденного недавно уйти в отставку под давлением США ее руководителя, патриота и русофила Александра Вулина.

«Параллельно с проникновением иностранных служб в Сербию, которое становится предельно наглым, западные центры силы пытаются максимально ослабить наши службы, а затем оказать это кадровое давление. Очевидно, что западные спецслужбы через хорватскую спецслужбу готовили подрывную деятельность, связанную с выборами (в Сербии), понятно, что они хотели насильственной смены власти в Сербии, беспорядков и внутренних конфликтов в стране. Благодаря БИА и Вулину их план провалился», – считает Каран.

Примечательна реакция на дипломатический скандал президента Хорватии Зорана Милановича, который преспокойно заявил, что Шнайдер, «как и все хорватские дипломаты, выполнял свою работу».