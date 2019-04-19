Сербские СМИ: Майданщики хотят сорвать митинг за Вучича

19.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Лидеры оппозиционного «Союза за Сербию» готовят провокацию на сегодняшней проправительственной акции «Будущее Сербии». Она начнется у здания Скупщины в 18.00 как ответ на действия местных майданщиков, действующих при поддержке Запада.

В частности, сторонники Драгана Джиласа планируют блокировать дороги, мосты, въезды на платные участки магистралей, чтобы граждане страны не могли достичь столицы. К тому же, местные координаторы оппозиционной организации начали запугивать людей на местах последствиями их участия в митинге.

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Об этом пишет белградское издание Informer со ссылкой на источник в органах безопасности. Согласно данным собеседника, план верхушки «Союза» заключается не только в блокировании важных дорог для того, чтобы предотвратить приезд сторонников Сербской прогрессивной партии (СПП), но также и в организации кровопролитных столкновений на улицах столицы.

«Оппозиция пытается каждый день показать свое фашистское лицо, и это является еще одним доказательством того, что оно хочет насилия. Однако люди приходят, чтобы поддержать своего президента и их не остановит любая блокада», – сказал один из функционеров партии власти Дарко Глишич.

Политолог Драгомир Анджелкович в интервью Informer прокомментировал эту ситуацию:

«Гражданское неповиновение может быть против институтов государства, а не против людей, которые думают иначе, чем вы. Свобода гарантируется всем, только до тех пор, как она не ставит под угрозу свободу других. Когда вы пересекаете эту линию, то это становится грубым насилием, бандитизмом и нарушением прав человека. Этого государство не должно позволить», – заключил эксперт.

Между тем, вице-председатель СПП Мария Обрадович сообщила, что согласно опросам, поддержать сегодняшнюю акцию готово около 100 000 человек. Если эта цифра подтвердится, то манифестация станет самой массовой в Сербии за последние 50 лет.

«Мы ожидаем огромное количество людей … Самое главное, что они рады приехать, многие из них приезжают семьей, с детьми и пожилыми родителями, которые хотят показать достойную, нормальную Сербию, без какой-либо агрессии», – процитировал Обрадович Blic.