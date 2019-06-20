Сербские СМИ вскрыли связи вождя прозападной оппозиции с криминалом Косово

20.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Сербское издание Informer опубликовало расследование о связях одного из вождей прозападной оппозиции – экс-главы МИДа Вука Еремича, главы Народной партии, с криминальными структурами.

По данным издания, во время своего последнего визита в Косово Еремич встречался с Ненадом Цветковичем «Чичко» – человеком, который отсидел несколько лет за изнасилование двух девушек. Также ему инкриминировали создание и управление ОПГ «Третья смена».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Цветкович является официальным партнёром прозападной сербской оппозиции в Косово.

Однако «Чичко» считается также связанным с близкими соратниками т.н. косовского «президента» Хашима Тачи и секретной службой Косово. Цветковичу приписывают помощь спецслужбе в борьбе с нелояльными сербами.

«По оперативным данным, Цветкович возглавлял криминальную группу «Третья смена», члены которой участвуют в грабежах и рэкете людей в районе. Кроме того, он часто проживает в Болгарии, где его связи также предположительно носят криминальный характер», – подчеркнул источник издания в силовых структурах.

«Во время отбывания наказания за изнасилование Цветкович находился в одной камере с известным албанским террористом Эльджми Рекица из Ферижажа / Урошеваца, в настоящее время подчиненным Хашима Тачи. Их тесные контакты продолжаются даже сегодня. Кроме того, есть подозрения, что Цветкович предоставляет информацию «Косовской секретной службе», деятельность которой координирует Кадри Весели, которая известна тем, что собирает данные и арестовывает «неугодных» сербов», – рассказывает Informer.

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал связи сербского оппозиционера с криминалитетом. Вучич напомнил, что ранее союзники прозападной оппозиции в Косово уже действовали в угоду албанским сепаратистам – призывали местное население бойкотировать настроенную на сотрудничество с Белградом местную партию «Сербский список».

«Мне все равно, что некоторые сербские политические деятели из Косово призывают партию «Сербский список» отказаться от государства и меня как президента, потому что они слушают это каждый день от иностранцев. Но мне страшно, что те, кто осужден за изнасилование, могут влиять на них. Лидеры оппозиционной партии в Косово – это те, кто изнасиловал двух сербских девушек в Грачанице! Речь идет о некоем Чичко, которого приговорили к семи годам тюрьмы, и он отсидел три года. И это те, кто говорят нам, как нам жить? Однако сербы из Косово сильнее насильников, и их сторонников из Белграда», – заявил Вучич.

Марко Джурич, глава Концелярии по вопросам КиМ Сербии, выразил недоумение по поводу контактов Еремича с криминальными кругами в Косово.

«Речь идет об осужденном насильнике и «стукаче»… Поразительно, что Еремич позволяет себе публично говорить о тяжелом положении сербов в Косово и преступности. Это говорит тот, кто связан с мировыми организованными преступными группировками!» – отметил Джурич.

Косовский «Сербский список» выступил также с разоблачением Еремича.

Проживающие в Косово сербы обращают внимание, что «оппозиционеру» Еремичу албанские сепаратисты позволяют свободный въезд на контролируемую ими территорию.

Приезжающий из Белграда Еремич обедает в албанских ресторанах и общается с уголовниками, в то время как албанские СМИ оказывают ему полную поддержку, пишет портал novosti.rs.

На одной такой встрече в ресторане в Гниляне ему даже расстелили красную дорожку.

Такую лояльность в «Сербском списке» связывают с тем, что в свое время Еремич оказывал юридическим сепаратистам в Косово с целью легализации незаконно объявленной ими в одностороннем порядке «независимости».