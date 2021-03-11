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11.03.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Политика, Сербия
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Сербские социалисты почтили память Слободана Милошевича


Министр внутренних дел Сербии и лидер Социалистического движения Александр Вулин заявил, что покойный президент Югославии Слободан Милошевич заслужил уважение сербов и всех, кто чтит борцов за свободу.

Сегодня поклонники Милошевича отмечают 15-летия со дня его гибели в застенках Гаагского трибунала.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Александр Вулин по случаю 15-летия со дня смерти Слободана Милошевича сказал, что «история будет к нему более справедливой, чем современники».

«Своей жизнью и смертью он заслужил уважение Сербии и сербов, а также и всех людей, почитающих борцов за свободу, – сказал глава сербского МВД. – Не все друзья Слободана Милошевича оказались его друзьями или друзьями Сербии, но все враги Слободана Милошевича были искренними врагами Сербии, и это было неоспоримо, что подтвердит история».

Бывший президент Сербии и СРЮ Слободан Милошевич скончался в этот день в 2006 году в заключении Гаагского трибунала в Шевенингене, где его безуспешно пытались обвинить военных преступлениях, совершенных во время войн на территории бывшей СФРЮ.

При этом среди сербских патриотов не существует однозначного отношения к фигуре Милошевича: сторонники президента Югославии, смещенного в результате первой в Европе цветной «бульдозерной» революции, почитают его как лидера, противостоящего Западу и новому мировому порядку. Противники обвиняют в авторитаризме, запредельной коррупции, способствовавшей развалу страны и сдаче, постоянного желания пойти на сделку с западными агрессорами и  том, что по договоренности с Западом и Хорватией была сдана Республика Сербская Краина, которую Югославия не стала защищать во время хорватского блицкрига 1995 года.


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